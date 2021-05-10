12 Mayıs Arefe sağlık ocakları açık mı? Arife günü sağlık ocakları açık mı 2021

12 Mayıs Arefe sağlık ocakları açık mı? Ramazan bayramı tatilini 10-11 ve 12 Mayıs'ı da kapsayacak şekilde 9 güne çıkarılmasının açıklanmasından sonra sağlık ocaklarında aşı randevusu olanlar sağlık ocaklarının açık olup olmadığını araştırmaya başladı. İşte arife günü sağlık ocakları açık mı sorusunun yanıtı...

Sağlık ocaklarında aşı randevusu olan vatandaşlar ramazan bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla sağlık olcaklarının açık olup olmadığını sorgulamaya başladı. Sağlık ocakları (aile sağlığı merkezleri) 10, 11 ve 12 Mayıs'ta açık olup olmayacakları aile hekimlerinin insiyatıfine bırakıldı.

12 Mayıs Arefe sağlık ocakları açık mı?

Tam kapanma dönemi içinde yer alan ve 10 Mayıs Pazartesi, 11 Mayıs salı ve 12 Mayıs Çarşamba tarihleri ile birlikte ramazan bayramı tatili 9 güne çıkarılmıştı. Resmi tatilin 9 güne çıkmasıyla sağlık ocakları (Aile Sağlığı Merkezi) açık olup olmayacağı tartışmalara neden olmuştu. Peki 12 Mayıs Arefe sağlık ocakları açık mı? Açıklama ile sağlık ocaklarının 10-11-12 Mayıs tarihlerinde faaliyet gösterip göstermemesi, aile hekimlerinin inisiyatifine bırakıldı.

Bayramda sağlık ocakları açık mı?

Vatandaşların sağlık sorunları konusunda hastanelerden bile sık gittiği sağlık ocaklarının bayramda açık olup olmayacağı merak ediliyor. Özellikle korona virüs döneminde sağlık ocaklarının açık olmasını isteyen vatandaşlar 13,14 ve 15 Mayıs'ta sağlık ocakları açık mı diye araştırmaya başladı. Sağlık ocaklarının Ramazan bayramında açık olmayacağı öğrenildi. Ramazan Bayramı süresince yani 13,14 ve 15 Mayıs'ta Aile Sağlığı Merkezleri kapalı olacak.

Ramazan Bayramı ne zaman?

Bu yıl Ramazan Bayramı'nın ilk günü 13 Mayıs 2021 Perşembe günü olacak. 14 Mayıs 2021 Cuma günü ve 15 Mayıs 2021 Cumartesi günü de devam edecek olan bayram toplamda üç gün sürecek. Bayram tatili ise Pazar günü ile birleştiğinde toplamda 4,5 gün olacak. Arefe günü öğleden sonra da yine tatil olacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.