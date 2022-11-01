12 Kasım'da ne tatbikatı yapılacak? Türkiye genelinde 12 Kasım Cumartesi deprem tatbikatı uyarısı

12 Kasım'da ne tatbikatı yapılacak? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Türkiye genelinde ilk kez deprem tatbikatı yapılacağını açıkladı. Hafta sonu yapılacak olan tatbikatın detayları merak konusu oldu. Tatbikat ne zaman yapılacak, saat kaçta ve herkese ne mesajı gelecek? İşte detaylar...

12 Kasım'da ne tatbikatı yapılacak? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Türkiye genelinde ilk kez deprem tatbikatı yapılacağını açıkladı. Hafta sonu yapılacak olan tatbikatın detayları merak konusu oldu. Tatbikat ne zaman yapılacak, saat kaçta ve herkese ne mesajı gelecek? İşte detaylar...

12 Kasım'da ne tatbikatı yapılacak?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İletişim Başkanlığı ile AFAD tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Afet İletişim Çalıştayı'nda açıklama yaptı. Soylu;

"12 Kasım'da 18.57'de ilk kez bir ülke tatbikatı yapacağız. Radyolar tatbikat anonsu geçecek, televizyonlar tatbikat anonsu geçecek. Otomatik olarak anons geçilecek kurulan sistemden tüm Türkiye'ye aynı anda mesaj gelecek." dedi.

Devletin tüm kurum ve kuruluşları sahada olmalı!

Soylu sözlerine; "Binlerce kilometre ötededir Bangladeş ve Arakan. Türkiye hem geçmişinden gelen bu eminlik ve güven ile hem de bugün devam eden eminlik ve güvenle bunu aynı şekilde ortaya koymaktadır. Hem içeride hem de dışarıda gerek afet yönetimi gerek insani yardım konusunda kendi kurumlarını dünyanın en güvenilir kurumları haline getirmiş bir Türkiye tablosu var" sözleriyle devam etti. .