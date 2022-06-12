12 Haziran Pazar TV'de hangi diziler var? Bugün televizyonda neler var?
12 Haziran Pazar günü yayın akışı incelenmeye başlandı. Bu akşam Çok Güzel Hareketler 2, Kim Milyoner Olmak İster ve Survivor gibi birbirinden güzel diziler, filmler ve eğlenceli programlar seyirci karşısına çıkacak. İşte 12 Haziran Pazar Show TV, TRT1, Kanal D, TV8, Star TV, Fox TV, ATV yayın akışı...
2022-06-12 16:26:05
12 Haziran TV yayın akışı merak ediliyor. Diziler, filmler, programlar ve haber bültenleri bu akşam yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşuyor. Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, Senden Daha Güzel ve Survivor gibi yapımlar ve daha fazlası bu akşam yeni bölümleriyle ekrana gelecek. 12 Haziran Pazar günü Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı
22:15 Üç Kağıtçı
23:45 Bücür
STAR TV YAYIN AKIŞI
16:45 Güzel Köylü
18:45 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
FOX TV YAYIN AKIŞI
16:45 Gizli Saklı
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Senden Daha Güzel
TRT 1 YAYIN AKIŞI
15:55 Kara Tahta (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Yabancı Sinema "Örümcek Adam Eve Dönüş"
TV8 YAYIN AKIŞI
20:00 Survivor All Star
ATV YAYIN AKIŞI
15:35 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner olmak İster
KANAL D YAYIN AKIŞI
15:45 Seversin
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Maymunlar Cehennemi: Başlangıç .
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