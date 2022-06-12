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12 Haziran Pazar TV'de hangi diziler var? Bugün televizyonda neler var?

12 Haziran Pazar günü yayın akışı incelenmeye başlandı. Bu akşam Çok Güzel Hareketler 2, Kim Milyoner Olmak İster ve Survivor gibi birbirinden güzel diziler, filmler ve eğlenceli programlar seyirci karşısına çıkacak. İşte 12 Haziran Pazar Show TV, TRT1, Kanal D, TV8, Star TV, Fox TV, ATV yayın akışı...

3 Saat Önce
2022-06-12 16:26:05
12 Haziran Pazar TV'de hangi diziler var? Bugün televizyonda neler var?

12 Haziran TV yayın akışı merak ediliyor. Diziler, filmler, programlar ve haber bültenleri bu akşam yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşuyor. Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, Senden Daha Güzel ve Survivor gibi yapımlar ve daha fazlası bu akşam yeni bölümleriyle ekrana gelecek. 12 Haziran Pazar günü Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı

22:15 Üç Kağıtçı

23:45 Bücür

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:45 Güzel Köylü

18:45 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

FOX TV YAYIN AKIŞI

16:45 Gizli Saklı

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Senden Daha Güzel

TRT 1 YAYIN AKIŞI

15:55 Kara Tahta (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Yabancı Sinema "Örümcek Adam Eve Dönüş"

TV8 YAYIN AKIŞI

20:00 Survivor All Star

ATV YAYIN AKIŞI

15:35 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner olmak İster

KANAL D YAYIN AKIŞI

15:45 Seversin

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Maymunlar Cehennemi: Başlangıç .

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