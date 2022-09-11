12 Eylül toplu taşıma bedava mı? Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? Otobüs, metro, metrobüs saat kaça kadar ücretsiz?

12 Eylül toplu taşıma bedava mı? 2022 eğitim öğretim yılının ilk günü olan 12 Eylül Pazartesi günü, yoğunluk nedeniyle toplu taşıma tercih ediliyor. İstanbul'da trafiğin önemi büyük. Bu nedenle 12 eylül günü için toplu taşıma araçlarının ücretsiz olması isteniyor. Peki bugün toplu taşıma ücretsiz mi? Otobüs, metro, metrobüs saat kaça kadar ücretsiz? İşte merak edilen soruların yanıtları.

2022 eğitim öğretim yılının ilk günü olan 12 Eylül Pazartesi günü, yoğunluk nedeniyle toplu taşıma tercih ediliyor. İstanbul'da trafiğin önemi büyük. Bu nedenle 12 eylül günü için toplu taşıma araçlarının ücretsiz olması isteniyor. Peki bugün toplu taşıma ücretsiz mi? Otobüs, metro, metrobüs saat kaça kadar ücretsiz? İşte merak edilen soruların yanıtları.

12 Eylül toplu taşıma bedava mı?

Okulların açılacağı ilk gün olan 12 Eylül Pazartesi gününün, yoğun ve heyecanlı geçmesi bekleniyor. Veliler 12 Eylül gününde toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet verip vermeyeceği konusunda araştırma yapıyor.

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi?

İstanbul'da 2022- 2023 eğitim-öğretim yılının başlayacağı 12 Eylül Pazartesi günü 06.00 - 14.00 saatleri arasında toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek. Bunun yanı sıra Pazartesi günü servislerin İSPARK'lardan ücretsiz, arabalı vapurlardan öncelikli olarak faydalanacağı açıklandı.

İzmir Bursa ve Ankara'da toplu taşıma ücretsiz mi?

İstanbul dışındaki illerde de toplu taşıma hizmetinin ücretsiz verilmesi isteniyor. Fakat diğer illerden henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Otobüs, metro, metrobüs saat kaça kadar ücretsiz?

İstanbul içinde uygulanacak olan ücretsiz toplu taşıma hizmeti, 12 Eylül Pazartesi günü 06.00 - 14.00 arasında geçerli olacak. Okulların açıldığı ilk günün yoğun olmasından dolayı alınan önlem, sadece 12 Eylül Pazartesi günü için geçerli olacak.