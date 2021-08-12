12-13 Ağustos İzmir Gaziemir su kesintisi | İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in Gaziemir ilçesinde 48 saatliğine su kesintisi yaşanacağı açıklandı. Su kesintisi yaşayan vatandaşlar suların ne zaman geleceğini sorguluyor. İşte İzmir Gaziemir'de suların geleceği tarih?

12-13 Ağustos İzmir Gaziemir su kesintisi | İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in Gaziemir ilçesinde 48 saatliğine su kesintisi yaşanacağı açıklandı. Su kesintisi yaşayan vatandaşlar suların ne zaman geleceğini sorguluyor. İşte İzmir Gaziemir'de suların geleceği tarih?

İzmir'in Gaziemir ilçesinde yaşayanlar 2 gün boyunca susız kalabilir. İzmir'de Tahtalı Barajı ile Görece İçme Suyu Arıtma Tesisi arasında 2200 mm çaplı ana isale hattında arıza meydana geldi. Arızanın giderilmesi için çalışma yapılacak.

13 Ağustos İzmir Gaziemir su kesintisi

İZSU'dan yapılan açıklamada arızanın tamir süresinin yaklaşık 48 saat olarak tahmin edildiği ifade edilirken, alternatif hatlardan su verilerek şehrin genelinde su kesintisi yapılmayacağı belirtildi. Açıklamada, arızanın tamir edilebilmesi için ise Gaziemir ilçesinde 13.08.2021 tarihi saat 00.00'a kadar su kesintisi yapma zorunluluğu olduğu ifade edildi.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.