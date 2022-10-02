112’ye gelen çağrılar pes dedirtti: Borç para isteyenler oluyor

Bingöl 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 1 Ocak 2022’den bu yana gelen yaklaşık 220 bin çağrıdan yüzde 73’ü gereksiz çağrı olarak kayıtlara geçti. Gereksiz olarak çağrı merkezini arayanlardan bazılarının 'Borç para veya kargom nerede kaldı' şeklinde ilginç taleplerde bulunduğu öğrenildi.

İçişleri Bakanlığınca acil çağrıların tek merkezde toplanması amacıyla kurulan 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 1 Ocak 2022'ten bu yana yaklaşık 220 bin çağrı geldi. Bu çağrılardan 60 bininin asıl vaka olduğu belirtilirken, 160 bin çağrının ise gereksiz veya asılsız olduğu bildirildi. Yine yıl içinde çağrı merkezini rahatsız eden 7 kişiye Kabahatler Kanunu çerçevesinde 561 TL idari para cezası kesilirken, personele sinkaflı cümleler kuran bir kişi hakkında da savcılık tarafından işlem yapıldı. Gereksiz olarak çağrı merkezini arayanlardan bazılarının ‘Borç para veya kargom nerede kaldı' şeklinde ilginç taleplerde bulunduğu öğrenildi.