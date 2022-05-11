İSKİ su kesintisi 11 Mayıs | 11 Mayıs Maltepe, Sarıyer, Üsküdar ve Tuzla'da sular ne zaman gelecek? Küçükyalı, Altıntepe, Reşitpaşa, Emirgan, Kirazlıtepe Mahallesi sular ne zaman saat kaçta gelir? İSKİ 11 Mayıs'ta İstanbul'un pek çok ilçesinde su kesintileri yaşanacağını internet sitesinden duyurdu. İstanbul'da Maltepe, Sarıyer, Üsküdar ve Tuzla'da su kesintilerinin öğleden sonraya kadar devam edeceği bildiriliyor. Suları kesilen vatandaşlar sular ne zaman gelecek? sorusuna yanıt arıyor. İşte 11 Mayıs İSKİ su kesintilerine dair detaylar...

İSKİ su kesintisi 11 Mayıs | 11 Mayıs Maltepe, Sarıyer, Üsküdar ve Tuzla'da sular ne zaman gelecek? Küçükyalı, Altıntepe, Reşitpaşa, Emirgan, Kirazlıtepe Mahallesi sular ne zaman saat kaçta gelir? İSKİ 11 Mayıs'ta İstanbul'un pek çok ilçesinde su kesintileri yaşanacağını internet sitesinden duyurdu. İstanbul'da Maltepe, Sarıyer, Üsküdar ve Tuzla'da su kesintilerinin öğleden sonraya kadar devam edeceği bildiriliyor. Suları kesilen vatandaşlar sular ne zaman gelecek? sorusuna yanıt arıyor. İşte 11 Mayıs İSKİ su kesintilerine dair detaylar...

İstanbul'un Maltepe, Sarıyer, Üsküdar ve Tuzla ilçesinde 11 Mayıs Çarşamba günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yaşanacak. İSKİ'nin internet sitesinden alınan bilgilere göre su kesintileri uzun sürmeyecek ve bir kaç saat içinde bölgeye sular yeniden verilmeye başlanacak. Su kesintisi yaşayan vatandaşlar suların ne zaman saat kaçta geleceğini merak ediyor.

11 Mayıs Maltepe Küçükyalı Merkez Mah,Altıntepe Mahallesi sular ne zaman saat kaçta gelecek?

Etkilenen Mahalleler : Küçükyalı Merkez Mah,Altıntepe Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Yenilemesi

Başlama Tarihi : 11.05.2022 10:34

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

11 Mayıs Sarıyer ilçesi Reşitpaşa Mah,Emirgan Mahallesi sular ne zaman gelir?

Etkilenen Mahalleler : Reşitpaşa Mah,Emirgan Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 11.05.2022 04:16

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

11 Mayıs Tuzla Aydınlı Mahallesi sular saat kaçta gelecek?

Etkilenen Mahalleler : Aydınlı Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 11.05.2022 08:24

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

11 Mayıs Üsküdar'da Mehmet Akif Ersoy, Kirazlıtepe Mahalesinde sular ne zaman gelecek?

Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Ersoy Mah,Kirazlıtepe Mah

Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 11.05.2022 08:14

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ nedir?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 1981 yılında, 2560 sayılı İSKİ Kanunu[2] ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak kurulmuş, bağımsız bütçeli bir kamu kurumudur. Kuruluşun amacı, İstanbul'a içme suyu temin etmek, atık suları toplamak, arıtmak ve uzaklaştırmak, su havzalarını korumak ve dereleri ıslah etmektir. .