Her yıl 11 Ekim'de kutlanan Dünya Kız Çocukları Günü bu yıl da akla geldi. 2012 yılında Birleşmiş Milletler'in kız çocuklarının cinsiyetleri nedeniyle maruz kaldıkları eşitsizliğe farkındalık yaratmak amacıyla aldığı bir kararla kutlanmaya başlanan Dünya Kız Çocukları Günü'nün tarihi merak ediliyor. Peki, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü nedir? Dünya Kız Çocukları Günü neden kutlanır?

11 Ekim hangi gün, dünyada hangi gün kutlanıyor sorularına sabah saatlerinden itibaren yanıt aranmaya başlandı. Bugün, Türkiye başta olmak üzere Kanada ve Peru'da her sene 11 Ekim'de kutlanıyor. Kız çocuklarının ötekileştirilmesinin önlenmesi amacıyla kutlanan bu özel günün anlam ve önemi merak ediliyor. Peki, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü nedir? Dünya Kız Çocukları Günü neden kutlanır? İşte detaylar...

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü nedir?

2012 yılında Birleşmiş Milletler tarafından alınan bir kararla kız çocuklarının cinsiyetleri nedeniyle maruz kaldıkları eşitsizlik konusunda farkındalık yaratmak amacıyla bu özel gün kutlanmaya başlandı. Ayrıca beslenme, eğitim hakkı, yasal haklar, kadına yönelik şiddet ve zorla evlendirme konuları da Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında farkındalığın artırılması amacıyla büyük önem taşımaktadır.