1000 Tarım Kredi Kooperatif Marketi nerelerde açılacak? Kooperatif Marketleri nerelerde var? Cumhurbaşkanı Erdoğan alış veriş için gittiği Tarım Kredi Kooperatifi'nin satış mağazasında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında bin yeni Tarım Kredi Kooperatif marketinin açılacağını belirtti. Ucuz ve kaliteli ürün satışı yapan Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin nerelerde açılacağı da vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alışveriş için Tarım Kredi Kooperatif marketine uğradı ve burada ürünleri inceleyerek allışveriş yaptı. Erdoğan burada yaptığı aöıklamada şunları söyledi: "Tarım Kredi Kooperatiflerimizin buradaki gördüğünüz gibi market, çeşitli ürünler noktasında, kalite noktasında, fiyatlar noktasında gayet uygun." Erdoğan ayrınca 1000 yeni Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin açılmasına ilişkin de talimat verildiğini söyledi. Peki 1000 Tarım Kredi Kooperatif Marketi nerelerde açılacak?

1000 Tarım Kredi Kooperatif Marketi nerelerde açılacak?

Erdoğan Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin sayısının artacağının müjdesini verdi. Erdoğan açıklamasında şunları söyledi: "Tabii bunların süratle çoğaltılması noktasında Tarım Kredi Kooperatiflerine verdiğimiz talimatlar var. Süratle, 500 metrekareden olmak üzere Türkiye genelinde ilk etapta bin kadar bu tür marketlerin yapılması talimatını verdik. Bunları süratle çoğaltacağız. Ve böylece vatandaşımıza ucuz ve kaliteli ürünü ulaştırmanın ve piyasayı da balanse etmenin inşallah gayreti içerisinde olacağız. Şu anda da bizzat burada yaptığım alışverişte bunu gördüm. Bundan dolayı da mutluyum."

Kooperatif Marketleri nerelerde var?

Üreticilerden alınan ürünler doğrudan aracılıksız halka ulaşan bu marketlerde ürünler dolayısıyla normal market fiyatlarından daha uygun oluyor. Fiyatlarının uygun olması nedeniyle vatandaşların da sıkça tercih ettiği Tarım Kredi Kooperatif marketleri bir çok ilde bulunuyor. Afyon, Aydın, Ankara, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Bolu, Çanakkale, Çankırı, Düzce, Eskişehir, Giresun, İzmir, İstanbul, Karaman, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Ordu, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ve Yalova'da bulunan Tarım Kredi Kooperatif marketleri 1000 yeni mağaza ile her ilde olacak. İşte Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin bulunduğu iller ve ilçeler... TIKLAYIN...

Tarım Kredi Kooperatifleri nedir?

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, Türkiye'de 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri kanunu hükümlerinden faydalanmak üzere, üreticilerin aralarında ekonomik menfaatlerini korumak ve özellikle meslek ve geçimleriyle ilgili ihtiyaçlarını sağlamak amacıyla karşılıklı yardım ilkesine dayanarak kurdukları, tüzel kişiliği olan değiştir ortaklı, değişir sermayeli çiftçi kuruluşudur.

Gıda, sigorta, bireysel emeklilik, hayvancılık, gübre, yem, tohum, sera ve sulama sistemleri, lojistik, lisanslı depoculuk ve bilişim sektörlerinde üretim ve hizmet vermektedir. Türkiye'nin en önemli çiftçi kuruluşu kabul edilir. Kuruluşun temeli, Osmanlı Devleti'nin Niş eyaletinde 1863 yılında vali Mithat Paşa tarafından kurulan ve tarımsal kooperatiflerin ilk adımı niteliği taşıyan Memleket Sandıkları'na dayanır. Cumhuriyetin ilanından sonra 1935 yılında çıkarılan 2836 sayılı "Tarım Kredi Kooperatifleri Kanunu" ile günümüzdeki anlamıyla kuruluşu gerçekleşmiştir.

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