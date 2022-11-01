100 bin öğretmen atama talebi | Öğretmen adayları atamanın 100 bin olmasını istiyor. Atama bekleyen yüz binlerce öğretmen MEB bünyesinde ücretli öğretmen çalıştırılmaması gerektiğini ve atama sayısının ihtiyaçlar doğrultusunda yapılması gerektiğini vurguluyor. Öğretmen açığı göz önünde alındığını öğretmen adayları 100 bin atama yapılmasını talep ediyor. Pek çok kullanıcı sosyal medyadan mesaj yayınlayarak 100 bin öğretmen ataması yapılması gerekliliğine vurgu yapıyor. Hükümetin bu yıl iyi bir öğretmen ataması yapması bekleniyor ancak sayı henüz kesinleşmiş değil.

100 bin öğretmen atama talebi | Öğretmen adayları atamanın 100 bin olmasını istiyor. Atama bekleyen yüz binlerce öğretmen MEB bünyesinde ücretli öğretmen çalıştırılmaması gerektiğini ve atama sayısının ihtiyaçlar doğrultusunda yapılması gerektiğini vurguluyor. Öğretmen açığı göz önünde alındığını öğretmen adayları 100 bin atama yapılmasını talep ediyor. Pek çok kullanıcı sosyal medyadan mesaj yayınlayarak 100 bin öğretmen ataması yapılması gerekliliğine vurgu yapıyor. Hükümetin bu yıl iyi bir öğretmen ataması yapması bekleniyor ancak sayı henüz kesinleşmiş değil.

Atama bekleyen binlerce öğretmen MEB öğretmen atama sayısının artırılmasını talep ediyor. MEB okullarında kritik branşlarda ücretli öğretmenlerin çalıştırılmasına karşı çıkan öğretmen adayları bu kadrolara da gerekli atamaların yapılmasını istiyor. Sosyal medyadan seslerini duyurmaya çalışan binlerce kişi öğretmen atamalarının artırılmasını talep ediyor.

100 bin öğretmen atama

Sosyal medyada öğretmenler zaman zaman organize olarak seslerini duyurmaya çalışyor. Öğretmen adayları MEB bünyesine yapılacak öğretmen atamalarının sayısının yetersizliğinden şikayetçi. Öğretmen açığının ücretli öğretmenler ile kapatılamayacağını belirten adaylar 100 bin öğretmen ataması yapılmasını talep ediyor. Seslerini sosyal medyadan duyurmaya çalışan öğretmen adaylarının bazı paylaşımları ise şöyle;

"Binlerce öğretmen açığı var. Yapılması gereken ise belli: Adaletli bir kontenjan dağılımı ile 100.000 atama."

"Bir çok branşta binlerce öğretmene ihtiyaç var. Seçim öncesi 100 bin atama haktır ve şarttır."

"Sonunda aynı noktada buluşmuşuz! Ücretli öğretmenliğe hayır! Öğretmene ihtiyaç varsa -ki var- 100 bin atama yapılmalı! Ama her branştan aynı oranda olmalı, adaletli bir atama olmalı."

100 bin öğretmen ataması isteniyor

MEB ve hükümetin öğretmen atamalarına ilişkin ciddi çalışmaları bulunuyor. Köy okullarının yeniden açılması ve okul öncesi eğitime önem verilmesi ile öğretmen atama sayılarının artacağı tahmin ediliyor. Ancak atamalarla ilgili son sayılar hakkında henüz bilgi bulunmuyor. Öğretmen atamalarına ilişkin MEB'in duyuruları yakından takip edilmeli.

Ücretli öğretmen atanmasına tepki

Açık bulunan yerlere ücretli öğretmenlerin atanmasına atama bekleyen öğretmenlerden tepki geldi. Sosyal medya paylaşımı ile seslerini duyurmaya çalışan öğretmen adayları şu paylaşımlarda bulundu;

"Ücretli doktor, hakim, polis nasıl yoksa "öğretmen" de olmaz, olamaz. Eğitimdeki öğretmen açığı "atama" ile kapatılır, alan mezunu bile olmayan öğretmenlerin ücretli görevlendirildiği "geçici" çözümle değil. Eğitim hayatidir, profesyonellik kabul eder."

"Ücretli öğretmenlik sadece sınıf öğretmenlerinin mücadele edeceği bir sorun değildir. Bütün branşlar, veliler ve diğer herkes bu mücadeleye destek vermelidir. "

"Eğitimin tasarrufu olmaz. Tasarruf yapacağız derken milli eğitim içerisine ne olduğu belirsiz gruplar ücretli öğretmenlik adı altında sızmakta ve kadro istemektedir. Bu yanlışa dur diyin"

"köy okullarının açılması ve şehirlerde olan sınıf öğretmeni açığını biliyoruz, sınıf öğretmenlerine ihtiyaç artmıştır sınıf öğretmenlerinin hakettiğince yüksek bir sayıda atamasının yapılmasını talep ediyoruz." .