10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım 2022 günü resmi tatil var mı?

10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım'ın yaklaşmasıyla akıllara '10 Kasım 2022 günü resmi tatil var mı?' sorusu geliyor. Bu nedenle Kasım ayı resmi tatilleri de araştırılmaya başlandı. Peki 10 Kasım çalışanlar izinli mi sayılacak, resmi tatil mi, okullar tatil mi olacak, hangi güne denk geliyor? İşte merak edilen soruların yanıtları

10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım'ın yaklaşmasıyla akıllara "10 Kasım 2022 günü resmi tatil var mı?" sorusu geliyor. Bu nedenle Kasım ayı resmi tatilleri de araştırılmaya başlandı. Peki 10 Kasım çalışanlar izinli mi sayılacak, resmi tatil mi, okullar tatil mi olacak, hangi güne denk geliyor? İşte merak edilen soruların yanıtları

10 Kasım resmi tatil mi?

2022 resmi tatiller takvimine göre 10 Kasım resmi tatiller arasında yer almıyor. Bu yıl 10 Kasım Perşembe gününe denk geliyor. Tatil olmadığı için iş yerleri ve okullar faaliyet göstermeye devam edecek.

10 Kasım 2022 günü resmi tatil var mı?

Resmi tatil olarak sayılmayan 10 Kasım günü çalışma devam edecek, tatil yapılmayacak.

10 Kasım okul etkinlikleri olacak mı?

Atatürk'ü Anma günü olan 10 Kasım'da okullarda etkinlik yapılacağı tahmin ediliyor. Anma töreni ile başlayan etkinlikler okullara göre değişkenlik gösterecek.

10 Kasım'da ne oldu?

Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Beşiktaş'taki Dolmabahçe Sarayı'nda 10 Kasım 1938 tarihinde saat 9'u 5 geçe hayatını kaybetti. Her yıl 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk için yas tutuluyor ve anılıyor.