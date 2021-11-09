10 Kasım İzmir'de otobüsler ücretsiz mi? 10 Kasım'da ESHOT (otobüs-metro-vapur) bedava mı? Her yıl 10 Kasım'da Atatürk'ü Anma Günü kapsamında ülkemizde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. İzmir'de de 10 Kasım'da bir çok etkinlik ve anma programları düzenlenecek. Toplu taşıma kullanacak olan İzmirliler 10 Kasım'da otobüslerin ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Peki İzmir'de ESHOT 10 Kasım'da bedava mı? ESHOT otobüs, metro, vapur, İZBAN ücretsiz mi?

10 Kasım 1938 günü Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini kapamasının üzerinden tam 83 yılg eçti. 83 yıldır her 10 Kasım'da hayat duruyor. Her 10 Kasım'da ülkemizde ülkemizde Atatürk'ü Anma Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleniyor. 10 Kasım günleri saat 09.05'te çalan siren sesleriyle birlikte Türkiye genelinde 2 dakika süreyle Atatürk anısına saygı duruşuna geçilmektedir. İzmir'de de 10 Kasım'da çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Bu etkinliklere katılmak isteyenler 10 Kasım'da İzmir'de otobüsler ücretsiz mi? 10 Kasım'da ESHOT (otobüs-metro-vapur) bedava mı? sorusuna yanıt arıyor.

10 Kasım İzmir'de otobüsler ücretsiz mi?

İzmirliler 10 Kasım'da ESHOT otobüslerinin ücretsiz olup olmadığını araştırıyor. 10 Kasım'da ESHOT (otobüs-metro-vapur) ücretsiz değildir. İzmir'de ESHOT seferlerinde 10 Kasım günü normal ücret tarifesi uygulanacaktır.

10 Kasım'da ESHOT (otobüs-metro-vapur) bedava mı?

10 Kasım'da tüm illerde şehir içi toplu taşımalar ücretli olarak devam edecektir.

10 kasım resmi tatil mi?

10 Kasım resmi tatil değildir? 10 Kasım'da kamu kurumları açık olacaktır. Çalışanlar da normal mesaisine devam edecek.

10 Kasım'da okul var mı?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde tüm yurtta etkinlikler düzenlenir. 10 Kasım resmi tatiller arasında yer almıyor. Dolayısıyla 10 Kasım'da tüm okullar açık olacak. Öğrenciler (İlkokul-Ortaokul-Lise) 10 Kasım'da okullarına gidecek.

10 Kasım'da banaklar açık mı?

Türkiye'deki tüm bankalar Atatürk'ü Anma Günü'nde açık olur.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedir?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, 10 Kasım 1938 günü saat 09.05'te yaşamını yitiren, Türkiye'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk anısına her yıl tutulan ulusal yastır. 10 Kasım gününü kapsayan Atatürk Haftası ise Atatürk'ün yurt genelinde anıldığı, ilke ve devrimlerinin anlatıldığı, radyo ve televizyonda konuşmalarının kendi sesinden yayımlandığı, Atatürk'le ilgili filmlerin gösterildiği; 10-16 Kasım tarihleri arasına karşılık gelen haftaya denir.

10 Kasım günleri saat 09.05'te çalan siren sesleriyle birlikte Türkiye genelinde 2 dakika süreyle Atatürk anısına saygı duruşuna geçilmektedir. Ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi binası önündeki bayraklar hariç, Türkiye'deki tüm resmi binalarda ve ülkenin dış temsilciliklerde bayraklar, yas göstergesi olarak yarıya indirilir. Anıtkabir'de bulunan bayraklar diğer günlerde hiçbir sebeple yarıya indirilmez. Bayrağın sürekli çekili bulunmadığı yerlerde, bayrak önce göndere çekilir; daha sonra da yarıya indirilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.