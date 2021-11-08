Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938 günü saat 09.05'te hayata gözlerini yumdu. Tüm Türkiye'de Atatürk'ü Anma Günü kapsamında 10 Kasım'da çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Okullarda da bu özel günde çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Uzun aranın ardından yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler de 10 Kasım'da okul var mı? 10 Kasım'da okullar açık mı? İlkokul-Ortaokul-Lise 10 Kasım'da okul tatil mi? sorularına internetten yanıt bulmaya çalışıyor. Peki 10 Kasım resmi tatil mi?

Türkiye Cumhuriyet'ini kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938 günü saat 09.05'te vefat etti. Atatürk'ün vefatının yası her yıl 10 Kasım'da Atatürk'ü Anma Günü olarak hatırlanıyor. 10 Kasım'da ülkemizde saat 09.05'te hayat bir dakikalığını duruyor. Okula giden öğrenciler de 10 Kasım'da okul var mı sorusuna yanıt arıyor. Peki 10 Kasım'da okullar açık mı? İlkokul-Ortaokul-Lise 10 Kasım'da okul tatil mi?

10 Kasım'da okul var mı?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde tüm yurtta etkinlikler düzenlenir. 10 Kasım resmi tatiller arasında yer almıyor. Dolayısıyla 10 Kasım'da tüm okullar açık olacak. Öğrenciler (İlkokul-Ortaokul-Lise) 10 Kasım'da okullarına gidecek.

İlkokul-Ortaokul-Lise 10 Kasım'da okul tatil mi?

Okullar 10 Kasım'da açık olacak. Öğrenciler okullarında 10 Kasım için belirlenen programlara katılacak.

10 Kasım'da banaklar açık mı?

Türkiye'deki tüm bankalar Atatürk'ü Anma Günü'nde açık olur.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedir?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, 10 Kasım 1938 günü saat 09.05'te yaşamını yitiren, Türkiye'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk anısına her yıl tutulan ulusal yastır. 10 Kasım gününü kapsayan Atatürk Haftası ise Atatürk'ün yurt genelinde anıldığı, ilke ve devrimlerinin anlatıldığı, radyo ve televizyonda konuşmalarının kendi sesinden yayımlandığı, Atatürk'le ilgili filmlerin gösterildiği; 10-16 Kasım tarihleri arasına karşılık gelen haftaya denir.

10 Kasım günleri saat 09.05'te çalan siren sesleriyle birlikte Türkiye genelinde 2 dakika süreyle Atatürk anısına saygı duruşuna geçilmektedir. Ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi binası önündeki bayraklar hariç, Türkiye'deki tüm resmi binalarda ve ülkenin dış temsilciliklerde bayraklar, yas göstergesi olarak yarıya indirilir. Anıtkabir'de bulunan bayraklar diğer günlerde hiçbir sebeple yarıya indirilmez. Bayrağın sürekli çekili bulunmadığı yerlerde, bayrak önce göndere çekilir; daha sonra da yarıya indirilir.

Her yıl 10 Kasım günü saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte ülke genelinde pek çok kişi, o sırada törende olmasa bile, bulundukları noktada saygı duruşuna geçmektedir. O anda trafikte olan insanlar arabalarından inerek saygı duruşuna katılmakta ya da korna çalarak sirene eşlik etmektedir. Devlet kurumlarının düzenlediği anma törenlerinin yanı sıra sivil toplum örgütleri de tören, gösteri veya yürüyüş gibi etkinlikler düzenlemekte ya da resmî kurumların düzenledikleri etkinliklere katılmaktadırlar. Dolmabahçe Sarayı'nda Atatürk'ün hayatını kaybettiği odada düzenlenen anma törenine katılmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturmakta, törenin ardından Atatürk'ün yatağına karanfiller bırakıp Saray'ı ziyaret etmektedir.

Ayrıca Türkiye'nin pek çok yerinden yüz binlerce insan, her yıl Atatürk'ü mezarı başında anmak için Anıtkabir'i ziyaret etmektedir. Genelkurmay Başkanlığı'nın açıkladığı verilere göre 2013 yılında yani Atatürk'ün ölümünün 75. yıldönümünde bu sayı 1 milyon 89 bin 615'e ulaşmıştır. 2014 yılındaki ziyaretçi sayısınında 850 bin kişi civarında olduğu tahmin edilmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.