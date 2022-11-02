10 Kasım'da çalışma var mı? Özel sektör ve kamu kurumlarında 10 Kasım çalışma olacak mı?

10 Kasım'da çalışma var mı? Kasım ayına girdikten sonra resmi tatil ve günler araştırılıyor. Peki ama 10 Kasım resmi tatil mi? Özel sektör ve kamu kurumlarında 10 Kasım çalışma olacak mı? İşte detaylar...

10 Kasım'da çalışma var mı? Kasım ayına girdikten sonra resmi tatil ve günler araştırılıyor. Peki ama 10 Kasım resmi tatil mi? Özel sektör ve kamu kurumlarında 10 Kasım çalışma olacak mı? İşte detaylar...

10 Kasım'da çalışma var mı?

Resmi tatil takvimine bakıldığında 10 Kasım bugünler arasında yer almıyor. 10 Kasım Perşembe günü resmi tatil olmadığı için çalışma devam edecek.

10 Kasım ne günü?

Atatürk'ü Anma Günü, 10 Kasım 1938'de saat 09.05'te yaşamını yitiren, Türkiye'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk anısına her yıl tutulan ulusal yastır.

10 Kasım günü okullar tatil mi?

Resmi tatiller arasında yer almayan 10 Kasım Perşembe okul, iş yerleri ve kamu kuruluşları açık olacak.