10 Kasım'da Ankara'da otobüsler ücretsiz mi? 10 Kasım'da EGO (otobüs-metro) bedava mı? Ülkemizde her 10 Kasım'da Atatürk'ü Anma Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Etkinliklerin en fazla yapıldığı illerin başında başkent Ankara geliyor. 10 Kasım etkinliklerine katılmak isteyen Ankaralılar 10 Kasım'da Ankara'da otobüsler ücretsiz mi? sorusuna yanıt arıyor. Peki Ankara'da EGO seferleri 10 Kasım'da bedava mı? 10 Kasım Ankara otobüsler indirimli mi? EGO otobüs, metro, Başkentray ücretsiz mi?

10 Kasım'da Ankara'da otobüsler ücretsiz mi? 10 Kasım'da EGO (otobüs-metro) bedava mı? Ülkemizde her 10 Kasım'da Atatürk'ü Anma Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Etkinliklerin en fazla yapıldığı illerin başında başkent Ankara geliyor. 10 Kasım etkinliklerine katılmak isteyen Ankaralılar 10 Kasım'da Ankara'da otobüsler ücretsiz mi? sorusuna yanıt arıyor. Peki Ankara'da EGO seferleri 10 Kasım'da bedava mı? 10 Kasım Ankara otobüsler indirimli mi? EGO otobüs, metro, Başkentray ücretsiz mi?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün hayta gözlerini yummasının üzerinden tam 83 yıl geçti. 83 yıldır her 10 Kasım'da hayat duruyor. Her 10 Kasım'da ülkemizde ülkemizde Atatürk'ü Anma Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleniyor. 10 Kasım günleri saat 09.05'te çalan siren sesleriyle birlikte Türkiye genelinde 2 dakika süreyle Atatürk anısına saygı duruşuna geçilmektedir. Başkent Ankara'da da bir çok etkinlik ve anma programı düzenlenecek. Programlara katılmak isteyen Ankaralılar "10 Kasım'da Ankara'da otobüsler ücretsiz mi? 10 Kasım'da EGO (otobüs-metro) bedava mı?" sorusuna yanıt arıyor.

Ankara'da 10 Kasım'da otobüsler ücretsiz mi?

Ankaralılar10 Kasım'da EGO otobüs seferlerinin bedava olup olmadığını araştırıyor. 10 Kasım'da EGO (otobüs-metro) ücretsiz değildir. Ankra'da EGO seferlerinde 10 Kasım günü normal ücret tarifesi uygulanacaktır.

10 Kasım'da EGO (otobüs-metro) bedava mı?

10 Kasım'da tüm illerde şehir içi toplu taşımalar ücretli olarak devam edecektir. Ankara'da tüm EGO seferlerinde normal ücret tarifesi uygulanacaktır.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedir?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, 10 Kasım 1938 günü saat 09.05'te yaşamını yitiren, Türkiye'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk anısına her yıl tutulan ulusal yastır. 10 Kasım gününü kapsayan Atatürk Haftası ise Atatürk'ün yurt genelinde anıldığı, ilke ve devrimlerinin anlatıldığı, radyo ve televizyonda konuşmalarının kendi sesinden yayımlandığı, Atatürk'le ilgili filmlerin gösterildiği; 10-16 Kasım tarihleri arasına karşılık gelen haftaya denir.

10 Kasım günleri saat 09.05'te çalan siren sesleriyle birlikte Türkiye genelinde 2 dakika süreyle Atatürk anısına saygı duruşuna geçilmektedir. Ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi binası önündeki bayraklar hariç, Türkiye'deki tüm resmi binalarda ve ülkenin dış temsilciliklerde bayraklar, yas göstergesi olarak yarıya indirilir. Anıtkabir'de bulunan bayraklar diğer günlerde hiçbir sebeple yarıya indirilmez. Bayrağın sürekli çekili bulunmadığı yerlerde, bayrak önce göndere çekilir; daha sonra da yarıya indirilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.