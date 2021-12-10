10 Aralık deprem mi oldu? Depremin şiddeti kaç? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? Deprem hangi ilçede, nerede oldu?

10 Aralık Cuma son depremler | Ülkemizde ve yakın çevremizde her gün neredeyse yüzlerce deprem meydana geliyor. Bu depremlerin bir çoğu hissedilmeyecek kadar küçük oluyor. Ancak bazı depremler şiddetli sarsıntılara neden olabiliyor. Depreme yakalanan vatandaşlar da Deprem mi oldu? Depremin şiddeti kaç? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? Deprem hangi ilçede, nerede oldu? gibi sorulara yanıt bulmaya çalışıyor. Ülkemizde İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Denizli, Düzce, Yalova, Bursa, Van, Elazığ ve Malatya'da sürekli yer sarsıntıları yaşanabiliyor. Kandilli Rasathanesi son depremleri, büyüklüklerini ve merkez üslerini sitesinde anlık olarak gösteriyor.

10 Aralık Cuma son depremler | Ülkemiz bir deprem ülkesi ve ülkemizde büyüklü küçüklü bir çok deprem meydana geliyor. Depreme yakalanan vatandaşlar Depremin şiddeti kaç? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? Deprem hangi ilçede, nerede oldu? gibi sorulara yanıt arıyor. Türkiye ve yakın çevremizde meydana gelen depremlerin bir çoğu hissedilmeyecek kadar küçük oluyor. Ancak bazen yıkımlara neden olan ve derinden hissedilen depremler de ne yazkıkki yaşanıyor. Ülkemizde İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Denizli, Düzce, Yalova, Bursa, Van, Elazığ ve Malatya'da sürekli yer sarsıntıları yaşanabiliyor.

Ülkemiz genç bir kara parçası özelliklerini taşıyor. Ülkemizde ve akın çevremizde son 10 yılda çözümlenen deprem sayısı 279357 dir. Türkiye bu nedenle pek çok aktif fay hattına sahip bir deprem ülkesidir. Ülkemizin her köşesinde sürekli depremler meydana geliyor. Bu depremlerin pek çoğu hissedilmeceyek derecede küçük oluyor. Ancak bazen de sarsıntıya ve yıkıma neden olan depremler de ülkemizde meydana gelebiliyor. Deprem hisseden pek çok kişi depremin büyüklüğünü ve şiddetini öğrenmek için deprem mi oldu sorusuna yanıt arıyor.

TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.12.10 09:33:27 38.4657 39.2645 12.9 -.- 1.9 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2021.12.10 08:12:16 38.0888 29.3020 17.4 -.- 1.4 -.- SAZAK-CAL (DENIZLI) İlksel

2021.12.10 07:49:37 40.6710 30.5898 15.4 -.- 1.9 -.- HARMANLI-KARAPURCEK (SAKARYA) İlksel

2021.12.10 07:39:13 38.0322 31.4413 5.2 -.- 1.2 -.- ARAK-SARKIKARAAGAC (ISPARTA) İlksel

2021.12.10 06:23:50 36.4443 33.6812 22.4 -.- 1.5 -.- ORTAOREN-SILIFKE (MERSIN) İlksel

2021.12.10 06:18:26 40.1625 31.7077 9.8 -.- 1.2 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2021.12.10 03:00:32 34.4728 28.3547 80.4 -.- 3.5 -.- AKDENIZ İlksel

2021.12.10 01:47:33 35.1272 23.2717 72.2 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.12.10 01:08:59 35.2808 25.3245 5.4 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.12.10 00:37:00 35.0378 27.6247 79.5 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel

2021.12.09 23:52:43 39.9682 42.5753 8.0 -.- 2.4 -.- KAYALIBOGAZ-SARIKAMIS (KARS) İlksel

2021.12.09 21:45:43 36.4770 27.1885 5.4 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.12.09 21:14:13 36.9152 28.0363 14.2 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2021.12.09 20:31:23 35.0498 23.2343 86.9 -.- 3.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.12.09 20:17:06 37.0902 36.8503 6.2 -.- 1.6 -.- DURMUSLAR-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2021.12.09 19:32:18 38.7302 26.5362 13.4 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.12.09 19:19:16 37.5898 29.4718 5.9 -.- 1.5 -.- YESILYUVA-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel

2021.12.09 18:34:16 36.5295 28.7878 14.7 -.- 1.6 -.- FETHIYE KORFEZI ACIKLARI -AKDENIZ İlksel

2021.12.09 18:32:18 35.0183 25.1670 5.3 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.12.09 18:12:14 37.7020 26.1078 2.4 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

EN RİSSKLİ İLLER HANGİLERİ

Türkiye deprem haritası incelendiğinde, deprem riskinin yüksek olduğu 1'inci gruptaki iller ise şu şekilde sıralanabilir; İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova'yı, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük ve Hatay takip ederken. 1'inci grupta yer alan diğer iller ise; Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt olarak gösterilebilir.

DEPREM NEDİR?

Deprem, yer sarsıntısı, seizma veya halk arasında zelzele, yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayıdır. Sismik aktivite ile kastedilen meydana geldiği alandaki depremin frekansı, türü ve büyüklüğüdür. Depremler sismograf ile ölçülür. Bu olayları inceleyen bilim dalına da sismoloji denir. Depremin büyüklüğü Moment magnitüd ölçeği (ya da eskiden kullanımda olan Richter ölçeği) ile belirlenir. Bu ölçeğe göre 3 ve altı büyüklükteki depremler genelde hissedilmezken 7 ve üstü büyüklükteki depremler yıkıcı olabilir. Sarsıntının şiddeti Mercalli şiddet ölçeği ile ölçülür. Depremin meydana geldiği noktanın derinliği de yıkım kuvvetine etkilidir ve yeryüzüne yakın noktada gerçekleşen depremler daha çok hasar vermektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.