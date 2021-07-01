1 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı var mı? 1 Temmuz Perşembe akşam sokağa çıkma yasağı var mı? Koronavirüs salgını ülkemizde de patlak verince salgının önüne geçilmesi için çeşitli kısıtlamalara gidilmişti. Sokağa çıkma yasakları da bu kapsamda hayatımıza girdi. Aylar sonra vaka sayılarında düşüş ve aşılamada yakalanan hız nedeniyle Türkiye 1 Temmuz'dan itibaren yeniden normalleşmeye geçiyor. Normalleşmeyle birlikte daha önce uygulanan sokağa çıkma yasaklarının tümü de kalkacak. Vatandaşlar yasakların 1 Temmuz'da da geçerli olup olmadığını araştırıyor. 1 Temmuz'da sokağa çıkma kısıtlaması var mı?

1 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı var mı? 1 Temmuz Perşembe akşam sokağa çıkma yasağı var mı? Koronavirüs salgını ülkemizde de patlak verince salgının önüne geçilmesi için çeşitli kısıtlamalara gidilmişti. Sokağa çıkma yasakları da bu kapsamda hayatımıza girdi. Aylar sonra vaka sayılarında düşüş ve aşılamada yakalanan hız nedeniyle Türkiye 1 Temmuz'dan itibaren yeniden normalleşmeye geçiyor. Normalleşmeyle birlikte daha önce uygulanan sokağa çıkma yasaklarının tümü de kalkacak. Vatandaşlar yasakların 1 Temmuz'da da geçerli olup olmadığını araştırıyor. 1 Temmuz'da sokağa çıkma kısıtlaması var mı?

Koronavirüs vaka sayolarında yaşanan artış nedeniyle ülkemizde çeşitli kısıtlamalara gidilmişti. İlerleyen zamanlarda aşılamada yakalanan ivme ile ve vaka sayılarında beklenen düşüşün meydana gelmesiyle tüm Türkiye'de yeniden normalleşmeye gidilmesine karar verildi. Normallşme takvimi 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak. 1 Temmuz itibari ile insanlar normal yaşantılarına devam edebilecek. Ancak koronavirüs bulaş riskini düşürmek için uygulanan maske takma zorunluluğu devam edecek.

1 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı var mı?

Vatandaşlar 1 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı olup olmadığını araştırmaya başladı. Normalleşme süreci 1 Temmuz'da mı başlayacak yoksa 1 Temmuz'dan sonra mı başlayacak? Türkiye aylar sonra yeninden normalleşme sürecine girmiş bulunuyor. Normalleşme süraciyle birlikte milyonlarca kişi kısıtlamasız bir şekilde sokağa çıkabilecek. Peki 1 Temmuz Perşembe akşam sokağa çıkma yasağı var mı?

1 Temmuz Perşembe akşam sokağa çıkma yasağı var mı?

1 Temmuz günü de dahil olmak üzere sokağa çıkma kısıtlalamarı sona erdi. Yani 1 Temmuz'da hafta içi akşam saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağı olmayacak. Pazartesi-cumartesi günleri saat 22.00'den sabah 05.00'e kadar olan ve pazarları ise tam gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile sınırlama süresince uygulanan şehirlerarası seyahat kısıtlaması sona erdi.

1 Temmuz'da kalkacak yasaklardan bazıları

Halihazırda faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan tüm iş yerleri, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tekrar faaliyet gösterebileceklerdir.

Sektörün talebi doğrultusunda faaliyetlerine ara verilen sinema salonları, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren faaliyet göstereceklerdir.

Kahvehane, kıraathane gibi kağıt, taş vb. oyunların oynandığı iş yerlerinde söz konusu oyunların oynanmasına/oynatılmasına dair mevcut kısıtlamalar 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren sona erdirilecek ve oyun oynanmasına/oynatılmasına müsaade edilecektir.

Salgının yayılımı açısından çok ciddi risk oluşturması nedeniyle faaliyet konusu nargile salonu/kafesi olan iş yerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmeye devam edilecek ve konaklama tesisleri de dahil olmak üzere hiçbir iş yerinde nargile servisi yapılmayacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.