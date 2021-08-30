1. sınıflarda uyum haftası zorunlu mu? Anaokulunda uyum eğitimi zorunlu mu? (Anasınıfı)

Okullar 6 Eylül'de tüm sınıflarda yüz yüze olacak şekilde açılacak. Sınıf öncesi (Anaokulu-Anasınıfı) öğrencileri ile ilkokul 1. sınıf öğrencileri uyum haftası nedeniyle okula bir hafta erken başlayacak. Çeşitli nedenlerden ötürü uyum haftasına çocuklarını gönderemeyecek olan veliler de uyum haftasının zorunlu olup olmadığını araştırıyor. Peki 1. sınıflarda uyum haftası zorunlu mu? Anaokulu anasınıfı ve 1. sınıfta yum eğitimi zorunlu mu? Uyum eğitimleri isteğe bağlı mı?

Okullar 6 Eylül'de tüm sınıflarda yüz yüze olacak şekilde açılacak. Sınıf öncesi (Anaokulu-Anasınıfı) öğrencileri ile ilkokul 1. sınıf öğrencileri uyum haftası nedeniyle okula bir hafta erken başlayacak. Çeşitli nedenlerden ötürü uyum haftasına çocuklarını gönderemeyecek olan veliler de uyum haftasının zorunlu olup olmadığını araştırıyor. Peki 1. sınıflarda uyum haftası zorunlu mu? Anaokulu anasınıfı ve 1. sınıfta yum eğitimi zorunlu mu? Uyum eğitimleri isteğe bağlı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 eğitim öğretim yılının takvimini duyurdu. Takvime göre tüm sınıflarda eğitimler yüz yüze olacak şekilde haftanın 5 günü başlayacak. Korona virüs kısıtlamaları nedenitle eğitimler uzun süre uzaktan yapılmıyordu. Alınan yeni karar ile birlikte okula dönüş yapılacak. İlk okul 1. sınıf ve okul öncesi öğrencileri bu yıl ilk defa okula başlamanın heyecanını yaşayacak. Aileler salgın nedeniyle çocuklarını okula göndermekte endişe edebiliyor. Ancak aşılama sayısı ve okullarda uygulanacak tedbirler ailelerin endişelerini gideriyor.

UYUM HAFTASI NE ZAMAN?

Tüm sınıflarda eğitimler 6 Eylül'de başlayacak. Ancak okul öncesi ve 1. sınıflar için bu durum biraz farklı. Uyum eğitimleri kapsamında Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıf öürencileri 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de okullarda olacak. 31 Ağustos ile 3 Eylül 2021 Cuma günü okula uyum haftası olacak.

MEB 2021-2022 TAKİVİMİ

1- Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları, 31 Ağustos 2021 Salı günü başlayacaktır.

2- Birinci dönem, 06 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecektir.

3- 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1 inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos - 03 Eylül 2021 tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecektir.

4- Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma günü sona erecektir.

5- Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 04 Şubat 2022 Cuma günü sona erecektir.

6- İkinci dönem, 07 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecektir.

7- İkinci dönem ara tatili, 11 Nisan 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 15 Nisan 2022 Cuma günü sona erecektir.

8- 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacaktır.

UYUM HAFTASI ZORUNLU MU?

Taşımalı eğitim öğrencileri de yerel imkanlar ölçüsünde uyum eğitiminden yararlandırılacak. Uyum haftasında katılım ise gönüllülük esasına bağlı olacak.

UYUM HAFTASI EĞİTİMİ NEDİR?

İlkokul 1. sınıf başlarken, oryantasyon haftası çok önemli bir yere sahiptir.

- Öğrenciler yeni bir okul, yeni bir sınıf, yeni arkadaşlar ve yeni bir öğretmen ile tanışır.

- Uyum haftasındaki etkinlikler için önceden planlama ve hazırlık yapılmalıdır.

- Özel gereksinimli çocuklar için gerekli önlemler alınmalıdır.

- Sınıfta ana dili farklı olan çocuklar için kaynaştırma eğitimine yönelik çalışmalara ayrıca yer verilmelidir.

- Çocukların hassas bir dönemde olduğu dikkate alınarak onlara duygusal açıdan yaklaşılmalı ve okula yönelik kaygıları azaltılmalıdır.

- Etkinliklerin süresi okul ve çevre şartlarına göre düzenlenmelidir.

- Oryantasyon-Uyum Haftası Programı rehber öğretmenlerle birlikte hazırlanmalıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.