1. sınıflar okula ne zaman başlayacak 2022? Okul öncesi, ana sınıfı, ana okulu ve birinci sınıf 2022-2023!'te ne zaman başlayacak?

1. sınıflar okula ne zaman başlayacak 2022? Okul öncesi, ana okulu ve birinci sınıf 2022-2023 eğitim öğretim yılına ne zaman başlayacak? Ana sınıfı 2022'de ne zaman açılacak? Milyonlarca öğrenci 6 Eylül 2021 yılında başlanan 2021-2022 eğitim öğretim yılının sonuna geldi. 18 Milyon öğrenci yaz tatiline çıkarken 2022-2023 eğitim öğretim yılının da ne zaman başlayacağını şimdiden araştırmaya başladılar. Bu sene de 1. sınıf öğrencileri ve ana okulları eğitime bir hafta daha erken başlayacak. Peki 2022-2023 eğitim öğretim yılı birinci dönem 1. sınıflara ve ana sınıfı öğrencilerine ne zaman başlayacak?

1. sınıflar okula ne zaman başlayacak 2022? Okul öncesi, ana okulu ve birinci sınıf 2022-2023 eğitim öğretim yılına ne zaman başlayacak? Milyonlarca öğrenci 6 Eylül 2021 yılında başlanan 2021-2022 eğitim öğretim yılının sonuna geldi. 18 Milyon öğrenci yaz tatiline çıkarken 2022-2023 eğitim öğretim yılının da ne zaman başlayacağını şimdiden araştırmaya başladılar. Bu sene de 1. sınıf öğrencileri ve ana okulları eğitime bir hafta daha erken başlayacak. Peki 2022-2023 eğitim öğretim yılı birinci dönem 1. sınıflara ve ana sınıfı öğrencilerine ne zaman başlayacak?

2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Ocak 2023 Cuma günü sona erecektir. Ancak ana okulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri okula diğer öğrencilerden daha erken başlayacak.

1. sınıflar okula ne zaman başlayacak 2022?

Ana okulları ve 1. sınıflarlar okul sıralarında 5 Eylül'de yer alacak. Ana okulları ve 1. sınıflar için uyum eğitimleri bu sene de yapılacak. Uyum eğitimleri kapsamında 5-9 Eylül'de anaokulları ve ilkokul 1. sınıflar açık olacak.

2022-2023 eğitim öğretim takvimi

1- Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları, 01 Eylül 2022 Perşembe günü başlayacaktır.

2- Birinci dönem, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Ocak 2023 Cuma günü sona erecektir.

3- 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1 inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 05 Eylül - 09 Eylül 2022 tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecektir.

4- Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5 inci sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9 uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacaktır.

5- Birinci dönem ara tatili, 14 Kasım 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 18 Kasım 2022 Cuma günü sona erecektir.

6- Yarıyıl tatili, 23 Ocak 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 03 Şubat 2023 Cuma günü sona erecektir.

7- İkinci dönem, 06 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecektir.

8- İkinci dönem ara tatili, 17 Nisan 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Nisan 2023 Perşembe günü sona erecektir.

9- Eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi, yukarıda belirtilen tarihler dikkate alınarak, 16/12/1996 tarihli ve 2467 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarının Çalışma Takvimi" örneği esaslarına göre valiliklerce düzenlenecektir. .