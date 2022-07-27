1. sınıf e kayıt nasıl yapılır? 1. sınıf e-kayıt kim yapacak? 1. sınıf kayıtları otomatik mi yapılıyor? 1. sınıf kaydı için okula gitmek gerekiyor mu? soruları şu sıralar binlerce veli tarafından merak ediliyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala velilerin de heyecanı arttı. Çocuklarını ilkokula başlayacak olan veliler kayıt sürecinin nasıl olacağını merak ediyor. İlkokul 1. sınıf kayıtlarının nasıl yapılacağı, sistemden otomatik mi yoksa okula giderek mi yapılacağı araştırılıyor.

Milyonlarca öğrenci 2022-2023 eğitim öğretim yılında sınıflarında yerini alacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 12 Eylül Pazartesi günü ders başı yapacak. Çocuklarını ilkokul 1. sınıfa kayıt ettirecek olan anne babalar da kayıt işlemlerinin nasıl yapılacağını merak ediyor. 1. sınıf e kayıt nasıl yapılır? 1. sınıf e-kayıt kim yapacak? 1. sınıf kayıtları otomatik mi yapılıyor? 1. sınıf kaydı için okula gitmek gerekiyor mu? soruları şu sıralar pek çok veli tarafından internette araştırılıyor.

1. sınıf e kayıt nasıl yapılır?

2022-2023 eğitim öğretim yılında ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin okul kayıtları, MERNİS adres bilgileri esas alınarak herhangi bir başvuru olmaksızın e-Okul sistemi üzerinden yapılacak. Veliler; çocuklarının yerleştirildiği okulu, e-Okul ve e-devlet sistemi üzerinden öğrenebilecek.

1. sınıf kayıtları otomatik mi yapılıyor?

İlkokul 1. sınıf kayıtları öğrencilerin adresine en yakın okula otomatik olarak yapılır. Öğrenciler E-Okul üzerinden kayıt yapılan okulun hangisi olduğunu öğrenebilirler.

1. sınıf kaydı için okula gitmek gerekiyor mu?

Sistem otomatik olarak öğrencilerin ikamet adresine yakın okula 1. sınıf kayıtlarını yapıyor.

İlokul kayıtları nasıl yapılır?

Mecburî ilköğretim çağına gelen çocuklar 1. sınıfa e-kayıt işlemi ile kayıt olacak. İlkokul birinci sınıf kayıtları, herhangi bir başvuru olmaksızın MERNİS adres bilgileri uyarınca gerçekleştiriliyor. Millî Eğitim Bakanlığı bilişim sistemlerinin e-devlet (turkiye.gov.tr) kapısına entegre edilmesi kapsamında e-kayıt sonuçları e-devlet kapısı üzerinden de yayımlanacak.