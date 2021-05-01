1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle İstanbul'da bazı yolların kapalı olacağı açıklandı. İstanbul'da tam kapanmadan muaf olanlar da işe gidip gelirken zorluk yaşamamak için kapalı olan yolların alternatiflerini araştırmaya başladı. Peki 1 Mayıs'ta İstanbul'da hangi yollar kapalı? 1 Mayıs alternatif güzergahlar neresi?

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle İstanbul'da bazı yolların kapalı olduğunu açıkladı. İstanbullular da İstanbul'da 1 Mayıs'ta hangi yollar kapalı? sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki 1 Mayıs alternatif güzergahlar neresi?

1 Mayıs'ta İstanbul'da hangi yollar kapalı?

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, İstanbul'da bugün saat 08.00 itibarıyla etkinlik bitimine kadar kapatılacak ve alternatifi olan yollar aktarıldı. Açıklamada, kapatılacak yollar, "Beyoğlu-Mete Caddesi, Beyoğlu-Gümüşsuyu Caddesi, Beyoğlu-Sıraselviler Caddesi." şeklinde duyuruldu.

İstanbul'da 1 Mayıs alternatif yollar neresi?

Alternatif yollar ise Tarlabaşı Bulvarı, Meclisi Mebusan Caddesi, Piyalepaşa Bulvarı, Halasgargazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi olarak belirlendi. Aynı zamanda cumartesi günü M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim, Osmanbey ve Şişhane istasyonları işletmeye kapalı olacak. Trenler bu istasyonlarda durmayarak, istasyonu pas geçecek.

1 Mayıs resmi tatil mi?

1 Mayıs ülkemizde 2009 yılından bu yana resmi tatil takvimi içerisinde yer alıyor.

1 Mayıs nedir?

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü. Dünya üzerindeki pek çok ülkede, resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Türkiye'de ilk kez 1923'te resmi olarak kutlanmıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.