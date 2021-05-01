DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

'HDP, PKK'dan evlatlarımızı istiyoruz'
Güldal: Ayçiçeği yağı fiyatları düşmeye başladı
1 Mayıs'ta İstanbul'da hangi yollar kapalı? 1 Mayıs alternatif güzergahlar neresi?
Van'ın Bodrum'u doldu
'Kimse param yok demesin mi?'
HAK-İŞ Genel Başkanı'ndan sağlık çalışanlarına karanfil
Gizemli hastalık 'Havana Sendromu' yeniden gündemde
Elektronik haberleşme sektörüne ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de
Kripto hizmet sağlayıcılara yönelik düzenleme
Hindistan korona karşısında çaresiz
'Mutant virüs ile hamile kadın ölümleri arttı'
DSÖ, Moderna koronavirüs aşısının acil kullanımına onay verdi
'Zarif'le ilgili ses kaydını İsrail ve Suudi Arabistan sızdırdı'
Titanik neden felakete dönüştü?
Kırgızistan'da iki gün sürecek yas ilan edildi

İSTANBUL

20:07:00

İftar vakti

BURSA

20:05

04:20
20:05
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:50

04:06
19:50
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:33

03:50
19:33
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:16

03:32
19:16
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:02

03:32
19:02
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:07:00

İftar vakti

ANKARA

19:50

04:06
SAHUR
19:50
İFTAR

ERZURUM

19:16

03:32
SAHUR
19:16
İFTAR

1 Mayıs'ta İstanbul'da hangi yollar kapalı? 1 Mayıs alternatif güzergahlar neresi?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle İstanbul'da bazı yolların kapalı olacağı açıklandı. İstanbul'da tam kapanmadan muaf olanlar da işe gidip gelirken zorluk yaşamamak için kapalı olan yolların alternatiflerini araştırmaya başladı. Peki 1 Mayıs'ta İstanbul'da hangi yollar kapalı? 1 Mayıs alternatif güzergahlar neresi?

ABONE OL

Google News - Timeturk
01.05.2021 11:12:37
1 Mayıs'ta İstanbul'da hangi yollar kapalı? 1 Mayıs alternatif güzergahlar neresi?

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle İstanbul'da bazı yolların kapalı olduğunu açıkladı. İstanbullular da İstanbul'da 1 Mayıs'ta hangi yollar kapalı? sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki 1 Mayıs alternatif güzergahlar neresi? 

1 Mayıs'ta İstanbul'da hangi yollar kapalı?

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, İstanbul'da bugün saat 08.00 itibarıyla etkinlik bitimine kadar kapatılacak ve alternatifi olan yollar aktarıldı. Açıklamada, kapatılacak yollar, "Beyoğlu-Mete Caddesi, Beyoğlu-Gümüşsuyu Caddesi, Beyoğlu-Sıraselviler Caddesi." şeklinde duyuruldu.

İstanbul'da 1 Mayıs alternatif yollar neresi? 

Alternatif yollar ise Tarlabaşı Bulvarı, Meclisi Mebusan Caddesi, Piyalepaşa Bulvarı, Halasgargazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi olarak belirlendi. Aynı zamanda cumartesi günü M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim, Osmanbey ve Şişhane istasyonları işletmeye kapalı olacak. Trenler bu istasyonlarda durmayarak, istasyonu pas geçecek.

1 Mayıs resmi tatil mi?

1 Mayıs ülkemizde 2009 yılından bu yana resmi tatil takvimi içerisinde yer alıyor.

1 Mayıs nedir?

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü. Dünya üzerindeki pek çok ülkede, resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Türkiye'de ilk kez 1923'te resmi olarak kutlanmıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan