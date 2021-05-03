DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Otomotiv ihracatında Bursa nisan ayının lideri oldu
Bakan Bilgin: Emeklilerin bayram ikramiyeleri 6-7 Mayıs'ta yatırılacak
Emekli sandığı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Ramazan bayramı Bağ-Kur ikramiyesi hangi tarihte yatacak?
'Sıcak hava ve uzun süreli güneş ışığı salgının yayılımını azaltıyor'
1100 TL yardım başvurusu nasıl yapılır? 1100 lira yardım nereden alınır? Bin 100 lira yardım başvurusu nereye yapılır?
Avrasya Tüneli'nin ülke ekonomisine katkısı 6 milyar lira oldu
Trabzonspor'da Kamil Ahmet Çörekçi'nin sözleşmesi uzatılıyor
Tatar: Anastasiadis küstah görmek istiyorsa aynaya bakmalı
1 Mayıs'ta gözaltına alınan 256 kişi serbest
Çorum FK Başkanı Fatih Özcan: Başarısızlık şahsıma aittir
Tam kapanmada bankaya gitmek serbest mi? Bankaya gitmek için izin almak mı gerekiyor?
Kapıköy Sınır Kapısı yeniden açılıyor
Beyanname ve vergi ödeme süreleri uzatıldı
KOSGEB'in 5 milyar liralık destek programı için başvurular başladı
Bakan Koca: Hastane başvuruları yarı yarıya düştü

İSTANBUL

20:09:00

İftar vakti

BURSA

20:07

04:16
20:07
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:52

04:02
19:52
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:35

03:46
19:35
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:18

03:29
19:18
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:03

03:28
19:03
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:09:00

İftar vakti

ANKARA

19:52

04:02
SAHUR
19:52
İFTAR

ERZURUM

19:18

03:29
SAHUR
19:18
İFTAR

1 Mayıs'ta gözaltına alınan 256 kişi serbest

İstanbul'da, 'tam kapanma' tedbirlerine rağmen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, Taksim Meydanı'na izinsiz yürümek istedikleri gerekçesiyle gözaltına alınan toplam 256 kişi serbest bırakıldı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
03.05.2021 14:28:09
1 Mayıs'ta gözaltına alınan 256 kişi serbest

İstanbul'da, "tam kapanma" tedbirlerine rağmen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, Taksim Meydanı'na izinsiz yürümek istedikleri gerekçesiyle gözaltına alınan toplam 256 kişiye 3 bin 469'ar lira ceza kesildi.

1 Mayıs'ta Mecidiyeköy Meydanı, Dolmabahçe ve Barbaros Bulvarı başta olmak üzere Şişli, Beşiktaş ile Beyoğlu'nda bir araya gelerek ara sokaklardan Taksim Meydanı'na yürümek isteyen ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 256 kişinin işlemleri tamamlandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 247'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 9'u adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 1'i savcılık talimatıyla, 8'i ise sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.

Bu arada, gözaltına alınan şüphelilerden S.U.B'nin Kovid-19 karantinasında olması gerekirken gösterilere katılmak için dışarı çıktığı, 1 şüphelinin ise sağlık kontrolü sırasında yapılan Kovid-19 testinin pozitif olduğu tespit edildi.

Umumi Hıfzıssıhhan Kanunu gereği, şüphelilerin her birine 3 bin 469'ar lira para cezası kesildiği bildirildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan