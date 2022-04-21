Ramazan ayının son günleri ile birlikte Ramazan Bayramı heyecanı başladı. Peki 1 Mayıs resmi tatil mi? Arefe günü çalışılacak mı? 1 Mayıs 2022 Arefe günü resmi daireler ve bankalar açık mı?

Ramazan ayının sona ermesiyle vatandaşlarda bayram telaşı başlarken diğer yandan da bankaların arefe gününde açık olup olmayacağı sorusu da merak konusu oldu. Arefe gününün tıpkı bayram günleri gibi resmi tatil olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar internetteki araştırmalarını yoğunlaştırdı.

1 Mayıs arefe günü resmi tatil mi?

1 Mayıs 2022 Pazar günü yapılacak olan Ramazan Bayramı arifesinde öğleden sonra tatil olarak kabul edilir. Günün arifesi, şu anda çoğu çalışanın tatili olan Pazar gününe denk geldiği için bu pek de anlam kazanmıyor.

1 Mayıs 2022 Arefe günü bankalar açık mı?

Ramazan Bayramı arefesi bu sene 1 Mayıs 2022 Pazar gününe denk geliyor. Dolayısıyla hafta sonunda hizmet vermeyen bankalar 1 Mayıs 2022 Pazar günü ve müşterilerine hizmet vermeyecek. Ramazan Bayramı'nda da aynı şekilde bankaların kapalı olması gerekiyor. Bankalar 2-3-4 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleşecek olan Ramazan Bayramı'nın bitiş tarihi olan 5 Mayıs 2022 Perşembe günü hizmet vermeye başlayacak. .