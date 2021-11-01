1 Kasım vergi daireleri bugün kaça kadar açık? Vergi dairesi saat kaça kadar çalışacak? 1 Kasım vergi daireleri ne zaman kapanacak? Devlete borcu olan milyonlarca kişi 7326 sayılı kanun kapsamında borç yapılandırma başvurusunda bulundu. Vergi borcu olanlar için ise son gün geldi. Milyonlarca kişi 1 Kasım'da yapılandırma kapsamında borçlarının ilk taksitlerini ödemek zorunda. 1 Kasım'da vergi borcu 1. tasitini vergi dairesinden ödemek isteyenler vergi dairlerinin ne zamana kadar açık olduğunu merak ediyor. Konuyla ilgili son dakika açıklaması geldi.

1 Kasım vergi daireleri bugün kaça kadar açık? Vergi dairesi saat kaça kadar çalışacak? 1 Kasım vergi daireleri ne zaman kapanacak? Devlete borcu olan milyonlarca kişi 7326 sayılı kanun kapsamında borç yapılandırma başvurusunda bulundu. Vergi borcu olanlar için ise son gün geldi. Milyonlarca kişi 1 Kasım'da yapılandırma kapsamında borçlarının ilk taksitlerini ödemek zorunda. 1 Kasım'da vergi borcu 1. tasitini vergi dairesinden ödemek isteyenler vergi dairlerinin ne zamana kadar açık olduğunu merak ediyor. Konuyla ilgili son dakika açıklaması geldi.

Milyonlarca kişi borçlarının büyük bir kısmından kurtulmak için 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun'dan yaralanarak borç yapılandırması başvurusunda bulundu. Borç yapılandırma kapsamında vergi borcu olanların 1. taksit ödemelerinde ise son gün 1 Kasım 2021 olarak açıklandı. Bu tarihe kadar 1. taksit ödemelerini yapmayanların borç yapılandırma başvuruları geçersiz sayılabilir. Borç yapılandırması taksit ödemesi için vergi dairlerine gitmek isteyen ancak çalıştıkları için gidemeyen vatandaşlar Vergi daireleri bugün kaça kadar açık? 1 Kasım vergi daireleri saat kaça kadar çalışacak? gibi sorulara yanıt arıyor. Gelir İdaresi Başkanlığın'dan borçluları sevindirecek açıklama geldi.

1 Kasım vergi daireleri bugün kaça kadar açık?

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 7326 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçların birinci taksitinin ödeme süresi bugün sona eriyor. Muhtemel yoğunluğun önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla bugün saat 21.00'e kadar tüm vergi daireleri açık olacak.

Borç yapılandırma 1. taksidi ödemeyenlerin yapılandırması iptal edilir mi?

İkinci taksit ise 30 Kasım'a kadar ödenecek. Yapılandırma imkanının bozulmaması için ilk iki taksitin mutlaka zamanında ödenmesi gerekiyor.

Vergi borcu yapılandırma 2. taksit ne zaman?

İkinci taksit ise 30 Kasım'a kadar ödenecek.

SGK ilkk taksit ödemesi ne zaman?

SGK'ya ilk taksit ödemelerinde son gün 30 Kasım olarak açıklandı.

Vergi boırcu yapılandırma taksidi nasıl ödenir?

Ödemeler anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılabiliyor Ödemeler, kredi kartı veya banka kartı ile interaktif vergi dairesi üzerinden de yapılabilir.

7326 Sayılı Kanun nedir?

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) 14/6/2021 tarihli ve 31511 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun Genel Tebliği ile;

mükelleflerin kamuya olan borç yükünün azaltılarak borçlara taksitle ödeme imkanı getirilmesi,

ihtilafların sulh yoluyla sonlandırılması,

vergi incelemesinde olan konuların dava yoluna gidilmeksizin çözümlenmesi,

vergilemede öngörülebilirliğin artırılarak geçmiş vergilendirme dönemleri ile ilgili olası risklerin ortadan kaldırılması,

işletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilerek kayıtlı ekonomiye geçişin teşvik edilmesi,

amaçlarıyla hazırlanan ve 9/6/2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 9 uncu maddesinin verdiği yetkiye istinaden, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları, il özel idareleri ve belediyeler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB) ait alacakların yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin hükümlerinin uygulamasına yönelik usul ve esaslar belirlenmiştir.

Tebliğde, 7326 sayılı Kanun kapsamına giren alacaklar ve bu alacakların yeniden yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı ile işletme kayıtlarının düzeltilmesine yönelik hükümlerin açıklamaları yer almaktadır.

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