1 kademe maaşa etkisi ne kadar? 9. derece 1. kademe astsubaylar 9. derece 2. kademe mi olacak? Astsubaylar 1 kademe mi verilecek? AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal 20 maddeden oluşan teklifin TBMM'ye bugün sunulacağını açıkladı. Teklifte astsubayları ilgilendiren madde de yer alıyor. Teklife göre astsubaylar bundan böyle 9. derece, birinci kademe yerine 9. derece 2. kademeden göreve başlayacak.

Memur Temmuz maaşları bayramdan önce yatar mı? Memur maaşı ne zaman yatacak? Kurban bayramından önce maaşlar yatar mı? AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal 20 maddeden oluşan teklifin TBMM'ye bugün sunulacağını açıkladı. Teklifte astsubayları ilgilendiren madde de yer alıyor. Teklife göre astsubaylar bundan böyle 9. derece, birinci kademe yerine 9. derece 2. kademeden göreve başlayacak.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal 7 kanunda düzenleme, değişiklik öngören ve 20 maddeden oluşan kanun teklifine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 550 bin yoklama kaçağı ve bakaya durumundaki vatandaşlara bedelli askerlik fırsatı da sunan düzenlemede astsubaylarla ilgili bri madde de bulunuyor.

9. derece 1. kademe astsubaylar 9. derece 2. kademe mi olacak?

Mahir Ünal açıklamasında şunları söyledi: "Astsubayların 9. derece, birinci kademe yerine 9. derece 2. kademeden göreve başlamasına yönelik düzenleme astsubaylara yönelik müjdeyi içeriyor."

Astsubaylar 1 kademe mi verilecek?

Düzenlemeye göre astsubaylar göreve başlarken 9. derece 2. kademe olacak.

550 bin kişiye bedelli affı

Mahir Ünal açıklamasında "550 bin kişiye askerlik affı içeren düzenlemeyi bugün Meclis'e sunacağız. Yoklama kaçağı ve bakayalar, bedelli askerlikten yararlanacak" dedi. Bedelli ücretleri bunlar için ayrıca belirlenecek. Mevcut bedelli ücretinden daha fazla olacak yeni rakam, bakaya geçen süreyle bağlantılı olarak kademeli olarak belirlenmesi öngörülüyor. 2022 yılı bedelli askerlik ücreti 56 bin lira. Bu rakam, aftan yararlanacaklar için ayrıca belirlenecek.