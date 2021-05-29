1 Haziran sular ne zaman gelecek? İSKİ 1 Haziran 2021 su kesintileri listesi

1 Haziran sular ne zaman gelecek? İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'da bir çok ilçeye 1 Haziran sabahından itibaren su verilemeyeceği açıklandı. İstanbullular gelişme üzerine suların ne zaman geleceğini araştırmaya başladı. İstanbul'da 1 Haziran su kesintisi ne zaman bitecek? 1 Haziran'da sular ne zaman saat kaçta gelecek? İstanbul'un Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Adalar, Ümraniye, Sancaktepe, Üsküdar, Bahçelievler, Fatih, Eyüp ilçelerinde su kesintisi yaşanacak. İşte İSKİ 1 Haziran 2021 su kesintileri listesi.

1 Haziran sular ne zaman gelecek? İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'da bir çok ilçeye 1 Haziran sabahından itibaren su verilemeyeceği açıklandı. İstanbullular gelişme üzerine suların ne zaman geleceğini araştırmaya başladı. İstanbul'da 1 Haziran su kesintisi ne zaman bitecek? 1 Haziran'da sular ne zaman saat kaçta gelecek? İstanbul'un Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Adalar, Ümraniye, Sancaktepe, Üsküdar, Bahçelievler, Fatih, Eyüp ilçelerinde su kesintisi yaşanacak. İşte İSKİ 1 Haziran 2021 su kesintileri listesi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından İstanbulluları üzecek bir açıklama yapıldı. İSKİ'den yapılan açıklamada "Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nde yeni inşa edilen depoların devreye alınması maksadıyla" Anadolu Yakası'nda ve Avrupa yakasında birçok ilçeye 13 saat su verilemeyeceği açıklandı. Peki

1 Haziran sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den yapılan açıklamada, "Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nde yeni inşa edilen depoların devreye alınması maksadıyla; 1 Haziran 2021 Salı günü 09.00 ile 22.00 saatleri arasında 13 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir" denildi.

İSKİ 1 Haziran 2021 su kesintileri listesi

Açıklamada su alamayacak yerler şu şekilde belirtildi: -Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Adalar ve Ümraniye ilçeleri.

-Sancaktepe ve Üsküdar'da Ferah, K.Çamlıca, Kısıklı, Kirazlıtepe, Burhaniye, Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk, Küplüce, Kuleli, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli, Abdurrahmangazi, Osmangazi, Veysel Karani, Akpınar, Fatih ve Eyüp Sultan mahalleleri.

İSKİ nedir?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (kısaca İSKİ), 1981 yılında kuruldu ve 1984 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin himayesi altına alındı. Ayrıca eski idare binasının yerine meydan, park ve zemin altı otopark yapılmaktadır. Görevleri;

* İçmesuyu temin etmek,

* Atıksuları toplamak, arıtmak ve uzaklaştırmak,

* Su havzalarını korumak

* Dereleri ıslah etmek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.