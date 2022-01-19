1 haftada 5 kilo verdiren ayran detoksu nasıl yapılır?

Ayranı birçok yemeğin yanında zevkle tüketiyoruz. Ana malzemesi yoğurt olan ayran oldukça besleyici bir özelliğe de sahip. Bu sayede diyet listelerinde kendine sık sık yer bulur. Peki ayran detoksu nasıl yapılmalı? Ayran zayıflatır mı? Ayran diyeti nedir? Gelin bu soruların cevaplarına birlikte bakalım...



Ayran diyeti günün her öğününde en az bir bardak sade veya ek malzemeler kullanılarak hazırlanmış ayran tüketimini esas alan bir diyet programıdır. Ayran kolesterol düzeylerinin düşmesini sağlar. Dokusu ve içeriği sayesinde mide asidine karşı hızlı ve etkili bir rahatlamaya yardımcı olur. Bu sayede diyet esnasında aç kalındığında oluşabilecek mide rahatsızlıklarının önüne geçilmesini sağlar.

Bir bardak yağsız yoğurtla hazırlanan ayran yaklaşık 60 kaloridir. Bu düşük kalorili içecek kalsiyumdan zengindir ve bir bardağı günlük kalsiyum ihtiyacının yaklaşık %20'sini oluşturur. İçeriğinde bulunan B12 ve riboflavin enerji üretimini destekleyen enzimlerin aktifleşmesine yardımcı olur, aynı zamanda karaciğer fonksiyonunu destekler.

Ayran diyeti nasıl yapılmalı?

Ayran diyetini uygulayarak vücutta biriken toksinlerden hızlı bir şekilde kurtulabilir ve bir hafta içerisinde 5 kilo verebilirsiniz. Düzenli bir şekilde uygulanırsa çok etkili olan ve yüksek kilo kaybı sağlayan bu diyet kesinlikle bir haftadan uzun süre uygulanmamalıdır.

Ayran diyeti örnek liste

1. Gün

Sabah - 2 su bardağı ayran, 1 tabak yeşillik

Öğle - 2 su bardağı ayran, 2 adet elma

Akşam - 2 su bardağı ayran, 1 porsiyon ızgara et (tavuk ya da kırmızı et)

2. Gün

Sabah - 2 su bardağı ayran, 1 kase yulaf lapası, 3 adet ceviz

Öğle - 2 su bardağı ayran, 1 tabak zeytinyağlı yemek

Akşam - 1 su bardağı ayran, ızgara tavuk ve yeşillik

3. Gün

Sabah - 1 su bardağı ayran, yulaf lapası

Öğle - 2 su bardağı ayran, 1 kase haşlanmış brokoli

Akşam - 1 su bardağı ayran, haşlanmış kırmızı et

4. Gün

Sabah - 2 su bardağı ayran, 1 kase haşlanmış ıspanak ya da pazı

Öğle - 2 su bardağı ayran, 2 adet haşlanmış patates

Akşam - 1 su bardağı ayran, 1 tabak az yağlı pilav

5. Gün

Sabah - 2 su bardağı ayran, 1 kase yulaf lapası, 3 adet ceviz

Öğle - 2 su bardağı ayran, 1 tabak zeytinyağlı yemek

Akşam - 2 su bardağı ayran, Izgara et ve yeşillik

6. Gün

Sabah - 2 su bardağı ayran, 3 adet salatalık

Öğle - 2 su bardağı ayran, 1 tabak az yağlı pilav

Akşam - 2 su bardağı ayran, 1 kâse meyve salatası

7. Gün

Sabah - 2 su bardağı ayran, 1 dilim kızarmış ekmek

Öğle - 2 su bardağı ayran, 1 tabak az yağlı pilav, 2 tane salatalık

Akşam - 2 su bardağı ayran, haşlanmış et ve yeşillik

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