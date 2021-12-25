1 haftada 4 kilo verdiren lahana çorbası tarifi

Kış mevsiminde hava koşulları değiştiği için metabolizmamız yavaşlar. Bu yüzden de kilo artışı yaşanabilir. Bu durumun önüne geçmek ve fazla kilolardan kurtulup zayıflamak için kış diyeti yaparak hayalinizdeki vücuda kavuşabilirsiniz. Detaylar haberimizde sizler için yer alıyor...



Sonbahardan kış mevsimine geçildi mi sıcak havalar gider soğuk havalar gelir. Soğuk havaların etkisiyle metabolizma hızımız yavaşlar. Bu yüzden kış mevsiminde, ideal kilomuzu ve hastalıklara karşı vücudumuzu korumamız gerekir. Kış mevsiminde alınan fazla kiloları rahat bir şekilde verebilmek için uzmanlar bazı besinler tüketmemizi ve bazı egzersizler yapmamızı tavsiye ediyor.

Kış mevsiminde kilo almamak için bunlara dikkat etmemiz gerekiyor

Sofranızda pilav, makarna gibi nişastalı besinler varsa o gün ekmek tüketmemeye özen gösterin. Ekmek olarak tam tahıl ekmeklerini tercih edin. Bu sayede daha az ekmek tüketerek doyabilir ve vücudunuza faydalı birçok besin öğesini de almış olursunuz.

Mevsiminde sebze ve meyveleri tüketmeye özen gösterin. Kış mevsiminde portakal, mandalina, greyfurt gibi C vitamininden zengin meyveleri sık sık tüketin.

Günde en az on bardak su için.

Haftada üç gün en az yarım saat yürüyüş yapın. Soğuk havalarda yürüyemiyorsanız evde egzersiz yapın.

Akşam saat 8'den sonra hiçbir şey yemeyin.

Şayet yiyecekseniz ağır tatlılar yerine sütlü ve meyveli tatlılar tüketin.

Enfeksiyon riski kışın çok daha fazladır bu yüzden antioksidan içeren besinleri daha fazla tüketmeniz gerekir.

Odanızı, evinizi, bulunduğunuz ortamları sık sık havalandırın.

1 haftada 4 kilo verdiren lahana çorbası nasıl hazırlanır?

Bu çorba için iki çorba kaşığı zeytinyağı, bir orta boy soğan, bir orta boy havuç, dört tepeleme su bardağı dilimlenmiş lahana, iki tane biber, çekirdekleri çıkarılmış ve doğranmış bir tane domates, yarım çay kaşığı tuz, ¼ çay kaşığı karabiber, iki çorba kaşığı esmer şeker, üç çorba kaşığı elma sirkesi, dört su bardağı sebze suyu, iki su bardağı kıyılmış et veya tavuk göğsüne ihtiyacınız olacak.

Zeytinyağını büyük bir tencerenin içerisine ekleyin. Soğan, havuç, lahana ve biberleri yumuşayana kadar yaklaşık beş ila yedi dakika zeytinyağında soteleyin. Malzemelerin geri kalanını da ilave edin ve güzel bir şekilde karıştırın. Orta ateşte ara ara karıştırarak yirmi dakika boyunca pişirin. Afiyet olsun...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.