1. dönem ara tatil ne zaman başlayacak? 2021-2022 birinci ara tatil kaç gün? Tüm sınıflar 6 Eylül'de yüz yüze eğitime başladı. Sınıflarda eğitimlerine devam eden ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri okulların açılmasının üzerinden bir aydan fazla zaman geçmesiyle 1. dönem ara tatilin ne zaman başlayacağını merak merak ediyor. Öğrencilere dinlenme fırsatı sunan ara tatili milyonlarca öğrenci dört gözle bekliyor. Peki 2021-2022 yılında birinci dönem ara tatil ne zaman hangi gün başlayacak? Ara tatil 2021'de kaç gün olacak?

1. dönem ara tatil ne zaman başlayacak? 2021-2022 birinci ara tatil kaç gün? Tüm sınıflar 6 Eylül'de yüz yüze eğitime başladı. Sınıflarda eğitimlerine devam eden ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri okulların açılmasının üzerinden bir aydan fazla zaman geçmesiyle 1. dönem ara tatilin ne zaman başlayacağını merak merak ediyor. Öğrencilere dinlenme fırsatı sunan ara tatili milyonlarca öğrenci dört gözle bekliyor. Peki 2021-2022 yılında birinci dönem ara tatil ne zaman hangi gün başlayacak? Ara tatil 2021'de kaç gün olacak?

Milyonlarca öğrenci yüz yüze eğitimlerin başlamasıyla sınıflarda öğretmenlerinin eşliğinde eğitimlere yeniden başladı. Koronavirüs tedbirleri ile devam eden yüz yüze eğitimlerin başlamasının üerinden oldukça fazla zaman geçti ve öğrenciler şimdiden ara tatilin ne zaman başlauacağını hesaplamaya başladı. Ara tatiller öğrencinin eğitim döneminde dinlenmesi kendine özel vakit ayırması için uyguılanan bir tatil şekli. Ara tatil ile öğrenciler tatil yaparken öğretmenler de mesleki çalışmalarına okullarda devam ediyor.

1. dönem ara tatil ne zaman başlayacak?

Birinci dönem ara tatillerin başlamasına sayılı günler kaldı. Öğrenciler ara tatiller için şimdiden plan yapmaya başladı bile. 2021-2022 eğitim öğretim yılı 1. dönem ara tatil 12 Kasım 2021 cuma günü başlayacak.

2021-2022 birinci ara tatil ne zaman kaç gün?

12 Kasım 2021'de başlayacak olan 1. dönem ara tatil 22 Kasım Pazartesi günü bitecek. Yani öğrenciler 9 gün tatil yapacak ve 22 Kasım günü okullarında olacak.

2021-2022 1 dönem ne zaman bitecek?

2021-2022 eğitim öğretim yılı sömestr tatili, 24 Ocak Pazartesi ile 4 Şubat Cuma günlerini kapsayacak. 21 Ocak Cuma günü ders bitiminde tatile giren öğrenciler, 7 Şubat Pazartesi günü yeniden okullarına dönecek.

2021-2022 eğitim takvimi

Birinci dönem, 6 Eylül Pazartesi günü başladı.

İlk ara tatil 15-19 Kasım arasında verilecek.

Sömestr tatili 21 Ocak'ta başlayıp, 7 Şubat'ta sona erecek.

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak.

11-15 Nisan arasında ikinci ara tatil olacak.

17 Haziran 2022 Cuma sona eğitim öğretim yılı sona erecek.

Ara tatil nedir?

Ara tatil uygulamasına ilişkin basın mensuplarına bilgi veren Ortaöğretim Genel Müdürü Yusuf Büyük, "Ara tatil, eğitim öğretime verilen bir aradır. Çocuklarımızın dışarıda kültürle, sanatla, sporla, doğayla, değerlerimizle buluşma vaktidir." dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.