1. dönem ara tatil ne zaman? 2021-2022 yarıyıl tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? Okullar ne zaman kapanacak? Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 eğitim öğretim döneminin takvimini açıkladı. Takvime göre yıl sonunda karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak. Yeni eğitim öğretim yılına başlayan öğrenciler ara tatillerin ne zaman olacağını da merak ediyordu. Takvimde ara tatil tarihileri de belli oldu.

1. dönem ara tatil ne zaman? 2021-2022 yarıyıl tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? Okullar ne zaman kapanacak? Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 eğitim öğretim döneminin takvimini açıkladı. Takvime göre yıl sonunda karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak. Yeni eğitim öğretim yılına başlayan öğrenciler ara tatillerin ne zaman olacağını da merak ediyordu. Takvimde ara tatil tarihileri de belli oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 eğitim öğretim yılının takvimimi açıkladı. Buna göre karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak. Peki 1. dönem ara tatil ne zaman?

1. dönem ara tatil ne zaman?

Buna göre; "Ders zili 6 Eylül'de çalacak. 1. dönem ara tatili 15-19 Kasım tariinde olacak.

2021-2022 yarıyıl tatili (sömestr) ne zaman?

2021-2022 eğitim öğretim döneminde yarıyıl tatili 24 Ocak'ta başlauyacal 4 Şubat'ta sona erecek.

2. dönem ara tatil ne zaman?

2. dönem ara tatili 11-15 Nisan arasında olacak.

Karnler ne zaman dağıtılacak?

Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.

2021-2022 takvimi

1- Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları, 31 Ağustos 2021 Salı günü başlayacaktır.

2- Birinci dönem, 06 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecektir.

3- 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1 inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos - 03 Eylül 2021 tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecektir.

4- Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5 inci sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9 uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacaktır.

5- Covid-19 kapsamında alınması gereken önlem ve tedbirler doğrultusunda öğrenci, öğretmen ve veliler bilgilendirilecektir.

6- Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma günü sona erecektir.

7- Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 04 Şubat 2022 Cuma günü sona erecektir.

8- İkinci dönem, 07 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sonam erecektir.

9- İkinci dönem ara tatili, 11 Nisan 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 15 Nisan 2022 Cuma günü sona erecektir.

10- Eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi, yukarıda belirtilen tarihler dikkate alınarak, 16/12/1996 tarihli ve 2467 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarının Çalışma Takvimi” örneği esaslarına göre valiliklerce düzenlenecektir.

11- 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacaktır.

Sömestir tatili nedir?

Sömestir tatili veya yarıyıl tatili, akademik yılın birinci döneminin ardından okullarda eğitim-öğretime verilen ara. Çoğunlukla şubat ayına denk geldiği için şubat tatili ve genellikle 15 günlük bir tatil olduğu için -özellikle çocuklar tarafından- 15 tatil olarak da adlandırılır. Öğrenciler, öğretmenler ve okulların idari personeli bu dönemi dinlenerek ve akademik yılın ikinci dönemine hazırlık yaparak geçirirler. Birinci dönemin sonunda, sömestr tatili başlamadan önce öğrenciler yarıyıl karnelerini alırlar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.