1 aylık bebeğin gelişimi nasıl olmalı?

Yeni doğan bebeklerde uyku, beslenme, fiziksel ve sosyal gelişimler küçük farklılıklar gösterse de, tüm bebekler hemen hemen aynı yoldan geçiyor. Peki bir aylık bir bebeğin gelişimi nasıl olmalı? Sizler için araştırdık...



Yeni doğum yapmış ve ilk bebeğini dünyaya getirmiş anneler bebeklerinin gelişiminin nasıl olması gerektiğini merak ediyor. Gelin birlikte bakalım...

Uyku düzeni

Herhangi bir sağlık problemine sahip değilse bebekler ilk aylarda günde ortalama 15 ila 20, hatta bazı bebekler 22 saatini uyuyarak geçirir. Uyanık olduğu saatler mutlaka gündüz saatleri olması gerekmez. 40 haftasını anne karnında karanlık bir ortamda geçiren bebeğin gece ve gündüz arasındaki farkı anlamasını sağlamak için gündüz saatlerinde beslerken ve altını değiştirirken normal bir ses tonunda konuşup, gece saatlerinde karanlık bir ortamda besleyip, fısıldayarak konuşmak veya tamamen sessiz olmak denenebilir. Uzmanlar gece saatlerinde ihtiyaç yoksa bebeklerin altının dahi değiştirilmemesi gerektiğini söylüyor.

Yeni doğan bebeklerin uyku pozisyonları kusma ihtimalini göz ardı etmeden, dikkatli olmak kaydıyla yüz üstü, sırt üstü veya yan yatırmakta bir sakınca bulunmuyor. Fakat uzun süre aynı pozisyonda yatırmak bebeğin kafatası şeklinin değişmesine neden olabiliyor. Bu yüzden kafa pozisyonunu değiştirmek gerekiyor. Yan yatırılan bebeklerin sırtını küçük bir yastık veya battaniyeyle destekleyerek denge sağlamak gerekiyor. Uzmanlar aynı zamanda bebeklerin ilk aylarda beşik gibi küçük ve dar yataklarda yatırılmalarının anne karnında geçirdikleri zamandan sonra yabancılık çekmelerinin önüne geçtiğini belirtiyor.

Beslenme düzeni

Yeni doğan bebeklerin ilk aylarda beslenmesi için öncelikli besin anne sütüdür. Tamamen steril bir ortamdan dış dünyaya geçiş yapan bebeğin bağışıklık sisteminin güçlenmesi ve gelişim sağlamasını için gerekli her şeyi anne sütü barındırır. Anne sütünün sadece bir besin değildir, aynı zamanda hastalıklara karşı koruyucu bir ilaç yerindedir. Aksine ihtiyaç duyulmadıkça ve doktor tavsiyesi yoksa ek besin takviyesi yapılmasına gerek yoktur. Yeni doğan bebeklerde emzirme sıklığı konusunda bir kural yoktur. Bebeğin iştahı göz önünde bulundurulmalıdır. Anne sütünün yeterli olduğu durumda ilk ay bebeğe ekstra su verilmesine de ihtiyaç yoktur. Emzirdikten sonra emmeye devam etmeye çalışmak bebeklerde bir reflekstir. Bu durum bebeğin doymadığı anlamına gelmez. Beslenme sonrası ağlamaya devam eden bebekler gaz veya dışkılama sorunu yoksa, uzmanlara göre anne şefkati ile sakinleşmesi çok zaman almayacaktır.

Fiziksel gelişim

Yeni doğan bebekler ilk günlerde anne karnında yuttuklarından dolayı siyah – yeşil, yapışkan dışkılar. Yaklaşık 1 hafta sonra dışkının rengi açık sarıya doğru döner. İlk günlerde 4-5 kez olan dışkılama, 10-12 defaya çıkabilir. Dışkılama sıklığı bebeğin doyduğu manasına gelir ve uzmanlara göre bunda endişe edilecek herhangi bir durum yoktur. Sadece anne sütüyle beslenen bebeklerde dışkı sulu ve sık aralıklarda olabilir. Hazır mamayla beslenen bebeklerde ise dışkılama sayısı daha az ve rengi soluk olabilir. Bebekler büyüdükçe dışkılama sayısı azalmaktadır.

Sosyal gelişim

Yeni doğan bebekler ilk ay sadece 15 ila 30 cm aralığında bir görüş alanına sahiptir. Koyu, parlak veya kontrast renklerdeki objeler dikkatini çeker. Emzirme esnasında annesini görüp tanımaya başlar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.