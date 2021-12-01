1 Aralık son dakika deprem | Deprem mi oldu? Kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin büyüklüğü kaç?

1 Aralık son dakika deprem listesi | Ülkemiz aktif fay hattı üzerinde yer alıyor. Bu nedenle Türkiye'de ve yakın çevremizde büyüklü küçüklü onlarca deprem meydana geliyor. Bir çok deprem hissedilmeyecek kadar küçük olurken bazı depremler şiddetli sarsıntılara neden olabiliyor. Sarsıntıya yakalananlar Deprem mi oldu? Kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin büyüklüğü kaç? gibi sorulara yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremleri internet sitesinden duyuruyor. İstanbul, İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Sakarya, Düzce, Çanakkale, Erzincan, Malatya, Elazığ, Van gibi illerimizde sık sık sarsıntılar yaşanıyor.

1 Aralık son dakika deprem listesi | Ülkemiz aktif fay hattı üzerinde yer alıyor. Bu nedenle Türkiye'de ve yakın çevremizde büyüklü küçüklü onlarca deprem meydana geliyor. Bir çok deprem hissedilmeyecek kadar küçük olurken bazı depremler şiddetli sarsıntılara neden olabiliyor. Sarsıntıya yakalananlar Deprem mi oldu? Kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin büyüklüğü kaç? gibi sorulara yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremleri internet sitesinden duyuruyor. İstanbul, İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Sakarya, Düzce, Çanakkale, Erzincan, Malatya, Elazığ, Van gibi illerimizde sık sık sarsıntılar yaşanıyor.

Türkiye'de her gün onlarca deprem meydana geliyor. Bu depremlerin bir çoğu hissedilmeyecek kadar küçük oluyor. Türkiye bir deprem ülkesidir. Türkiye batısından doğusuna ve oradan da güneyine doğru uzanan aktif bir fay hattı üzerindedir. Depreme yakalanan vatandaşlar paniği atlattıkları zaman depremin kaç şiddetinde olduğunu ve nerede olduğunu merak ediyor.

DEPREM Mİ OLDU?

Sarsıntı yaşayanlar yada sarsıntı yaşadığını düşünenler internette deprem mi oldu sorusuna yanıt arıyor. Deprem olup olmadığını öğrenmek isteyenler ve depremin kaç şiddetinde, büyüklüğünde olduğunu araştıranlar aşağıdaki deprem listesine tıklayarak bilgi alabilirler.

1 ARALIK SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.12.01 08:14:47 37.7133 25.9378 1.2 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.12.01 07:36:32 37.7127 25.9727 5.0 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.12.01 07:34:07 37.6840 25.9452 14.4 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.12.01 07:05:58 38.7410 43.5080 5.0 -.- 2.2 -.- AKCAOREN-(VAN) İlksel

2021.12.01 06:27:23 37.6603 25.9583 4.3 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.12.01 06:00:12 37.6800 25.9977 5.0 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.12.01 05:34:22 37.7022 25.9792 5.0 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.12.01 05:20:50 37.7175 26.0475 2.6 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.12.01 04:24:56 41.1485 28.8730 9.8 -.- 1.3 -.- PIRINCCI-EYUP (ISTANBUL) İlksel

2021.12.01 04:22:45 37.0187 28.5393 12.2 -.- 1.9 -.- KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) İlksel

2021.12.01 03:51:10 39.0993 41.0692 7.8 -.- 2.3 -.- HASANOVA-KARLIOVA (BINGOL) İlksel

2021.12.01 03:23:08 37.6785 26.0438 6.4 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.12.01 02:52:44 37.7178 26.0032 5.0 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.12.01 02:00:59 36.9145 27.7920 4.2 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2021.12.01 01:59:50 37.3580 30.4772 5.0 -.- 1.1 -.- KARAALILER-BUCAK (BURDUR) İlksel

2021.12.01 01:57:52 37.7002 26.0175 5.0 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.12.01 01:24:59 39.5485 27.8277 14.9 -.- 1.1 -.- KABAKLI-(BALIKESIR) İlksel

2021.12.01 00:27:33 34.9060 25.3538 20.8 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.11.30 23:38:07 37.8910 27.1162 7.6 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.11.30 23:34:38 39.5470 27.8428 7.0 -.- 3.2 -.- KABAKLI-(BALIKESIR) İlksel

2021.11.30 23:29:49 37.2935 35.0798 23.6 -.- 1.4 -.- MARASLI-KARAISALI (ADANA) İlksel

2021.11.30 22:53:26 37.7128 25.9615 2.6 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.11.30 22:51:06 37.6870 26.0242 1.1 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.11.30 22:34:50 37.6927 26.0042 5.0 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.11.30 22:07:22 37.6170 26.1070 6.5 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.11.30 20:16:43 39.7567 41.8838 7.0 -.- 1.9 -.- CULLU-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel

2021.11.30 18:55:10 37.6843 26.0768 2.2 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.11.30 18:51:55 37.6882 25.9595 4.7 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.11.30 18:46:40 37.9105 27.1410 6.4 -.- 2.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.11.30 17:30:18 38.5522 40.4160 2.9 -.- 1.8 -.- SENLIK-LICE (DIYARBAKIR) İlksel

2021.11.30 15:53:16 37.6657 25.9527 3.0 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.11.30 15:52:42 37.6677 26.0007 12.7 -.- 2.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.11.30 13:32:22 37.7567 25.7500 5.4 -.- 4.2 4.1 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.11.30 13:20:44 39.6825 28.4407 5.4 -.- 2.2 -.- ERICEK-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel

2021.11.30 13:12:06 37.6840 26.0037 1.6 -.- 2.7 2.6 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.11.30 13:01:42 37.7237 26.0220 17.5 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.11.30 11:07:27 36.9547 27.7610 7.7 -.- 2.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2021.11.30 10:43:11 37.7412 26.3392 5.0 -.- 2.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.11.30 10:37:59 37.7320 26.2202 9.0 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.11.30 09:21:40 37.6625 26.0760 5.0 -.- 3.1 3.2 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.11.30 07:22:11 36.0488 27.6213 8.6 -.- 3.0 3.0 AKDENIZ İlksel

2021.11.30 07:11:21 37.7520 25.9792 2.2 -.- 3.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.11.30 07:09:14 37.6588 26.0268 1.7 -.- 3.9 4.1 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.11.30 07:00:39 37.6612 25.9855 4.8 -.- 5.3 5.3 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.11.30 05:54:18 37.4513 35.8967 10.6 -.- 2.7 -.- BUCAK-KOZAN (ADANA) İlksel

2021.11.30 05:37:06 37.3655 35.1670 13.3 -.- 1.0 -.- BARAKDAGI-KARAISALI (ADANA) İlksel

2021.11.30 05:33:18 36.9658 27.7485 6.2 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2021.11.30 05:08:41 40.2710 31.8453 26.4 -.- 1.8 -.- KOSTKOY-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2021.11.30 04:48:35 36.9845 28.0518 11.2 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

EN RİSSKLİ İLLER HANGİLERİ

Türkiye deprem haritası incelendiğinde, deprem riskinin yüksek olduğu 1'inci gruptaki iller ise şu şekilde sıralanabilir; İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova'yı, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük ve Hatay takip ederken. 1'inci grupta yer alan diğer iller ise; Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt olarak gösterilebilir.

ÜLKEMİZ DEPREM KUŞAĞINDA YER ALIYOR

Ülkemiz genç bir kara parçası özelliklerini taşıyor ve sürekli büyüklü küçüklü depremle meydana geliyor. Ülkemiz yüzölçümünün üçte ikisi II., ve II. derece deprem bölgesinde yeralmaktadır. Ayrıca nüfusumuzun % 44'u I. derece deprem bölgesinde %2'6'sı İL derece deprem bölgesinde, %15'i III. derece deprem bölgesinde» %13'ü IV.derece deprem bölgesinde ve %2"si V.derece deprem bölgesinde yaşamaktadır. Ülkemizde ve akın çevremizde son 10 yılda çözümlenen deprem sayısı 279357 dir. Bu depremlerin pek çoğu hissedilmeceyek derecede küçük oluyor Deprem hisseden pek çok kişi depremin büyüklüğünü ve şiddetini öğrenmek için deprem mi oldu sorusuna yanıt arıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.