Zuckerberg'in serveti bir günde inanılmaz eridi
Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya ağı olan Facebook hisseleri 24 saatte inanılmaz derecede değer kaybetti.
2 Saat Önce
2022-02-03 22:31:57
2022-02-03 22:31:57
Sosyal medya devi Facebook, tarihinin en yüksek finansal düşüşünü yaşadı. New York borsasının kapanmasının ardından gerçekleşen sınırlı işlemlerde, Facebook'un hisseleri rekor seviyede düştü. Hisselerin yüzde 21 düşmesiyle şirket 150 milyar dolara yakın değer kaybetti.
Bu duruma etkili olan sebepler arasında şirketin Avrupa bölgesinde 1 milyon günlük aktif kullanıcının sosyal medya platformunu bırakması ve artan maliyetler gösterildi.
Sosyal medya devinin yaşadığı bu kayıp Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in servetinde de ciddi bir düşüşe neden oldu. Forbes'un haberine göre, Zuckerberg'in serveti hisselerin düşmesi ile birlikte yaklaşık 20 milyar dolar eridi.
Aynı habere göre, Facebook hisselerindeki düşüşün ardından genç milyardein kişisel serveti 63.6 milyar dolara düştü.
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