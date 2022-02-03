DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Viyana'da camilere saldırdılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaib Kandili mesajı
Yemeksepeti kuryeleri maaş zammı için yine protesto yaptılar
Avrupa çok yüksek düzeyde enfeksiyon riski altında!
İnsanlarda ağrı algılaması cinsiyete göre değişiyor mu?
Zuckerberg'in serveti bir günde inanılmaz eridi
Giresunspor'dan Chiquinho bombası
Yunanistan'ın taciz ettiği Türk balıkçılar geri adım atmadı
ABD'de kar fırtınası: 4 bin uçuş iptal edildi
Kamerun - Senegal maçını donmadan HD olarak canlı izle!
İlahiyatçı Cemil Kılıç'tan ilginç iddia 'Regaib Kandili yok'
Atatürk Anıtı'na halat bağlayıp çekmeye çalıştılar
İrlanda Başbakanı istifa etti
Peru'da 6,8 büyüklüğünde deprem
Ceylan Öner kimdir? Ölüm sebebi nedir?

TIMETURK / EKONOMİ / Zuckerberg'in serveti bir günde inanılmaz eridi

Zuckerberg'in serveti bir günde inanılmaz eridi

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya ağı olan Facebook hisseleri 24 saatte inanılmaz derecede değer kaybetti.

2 Saat Önce
2022-02-03 22:31:57
Zuckerberg'in serveti bir günde inanılmaz eridi
Sosyal medya devi Facebook, tarihinin en yüksek finansal düşüşünü yaşadı. New York borsasının kapanmasının ardından gerçekleşen sınırlı işlemlerde, Facebook'un hisseleri rekor seviyede düştü. Hisselerin yüzde 21 düşmesiyle şirket 150 milyar dolara yakın değer kaybetti.
Bu duruma etkili olan sebepler arasında şirketin Avrupa bölgesinde 1 milyon günlük aktif kullanıcının sosyal medya platformunu bırakması ve artan maliyetler gösterildi.
Sosyal medya devinin yaşadığı bu kayıp Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in servetinde de ciddi bir düşüşe neden oldu. Forbes'un haberine göre, Zuckerberg'in serveti hisselerin düşmesi ile birlikte yaklaşık 20 milyar dolar eridi.
Aynı habere göre, Facebook hisselerindeki düşüşün ardından genç milyardein kişisel serveti 63.6 milyar dolara düştü.
.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş