Zuckerberg, Bill Gates’i geçti

Facebook hisseleri dün yüzde 4.18 değer kazanırken, şirket 1 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaştı. Facebook Kurucusu Zuckerberg'in serveti de sadece 1 günde 5.1 milyar dolar yükselerek 128 milyar dolara çıktı. Böylece Zuckerberg Microsoft Kurucusu Bill Gates'i sollayarak dünyanın en zengin 4. insanı oldu

Facebook hisseleri dün yüzde 4.18 değer kazanırken, şirket 1 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaştı. Facebook Kurucusu Mark Zuckerberg'in serveti de sadece 1 günde 5.1 milyar dolar yükselerek 128 milyar dolara çıktı. Böylece Zuckerberg Microsoft Kurucusu Bill Gates'i sollayarak dünyanın en zengin 4. insanı oldu

ABD'de Facebook aleyhine açılan tekelcilik davasının federal mahkeme tarafından reddedilmesiyle şirketin hisselerinde yükseliş yaşandı.

Dün Facebook hisseleri yüzde 4.18 değer kazandı. Böylece şirketin piyasa değeri ilk kez 1 trilyon doları aşarak 1.01 trilyon dolara yükseldi.

Facebook; Apple, Microsoft, Amazon ve Alphabaet'in (Google) ardından ABD!de 1 trilyon dolarlık değerin üzerine çıkan 5. şirket oldu.

ABD'li devlerin dün kapanış itibarıyla piyasa değerleri:

Facebook hisselerinde yaşanan bu yükseliş firmanın kurucusu Mark Zuckerberg'in de servetine servet katmasına yol açtı. Forbes'un hesaplamasına göre Zuckerberg'in toplam serveti dün 5.1 milyar dolar artarak 128 milyar dolara yükseldi.

BILL GATES'İ GEÇTİ

Böylece 2004 yılında Facebook'u kuran Zuckerberg, Microsoft Kurucusu Bill Gates'i geride bırakarak dünyanın en zengin 4. insanı oldu. Amazon Kurucusu Jeff Bezos 198.3 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı unvanını korurken, Bezos'u 192.1 milyar dolarla Bernard Arnault ve 169.3 milyar dolarla Elon Musk takip ediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.