Trafik sigortası artan fiyatları ile araç sahiplerinin her sene en çok düşündüğü konulardan bir tanesi. Trafik sigortalarıyla ilgili araç sahiplerini hem sevindirecek hem de üzecek yeni bir dönem başlıyor. Peki Zorunlu trafik sigortasına zam mı geldi? Zorunlu Trafik sigortası ne kadar oldu? Kazasız sürücülere indirim yapılacak mı? Trafik sigortasında kaza yapmayan ve risksiz olanlara indirim yapılacakken riskli olanlara ise yüzde 200 oranında zam yapılacak

Trafik sigortasında yeni düzenleme hayata geçiriliyor. Buna göre yeni dönemde trafik sigortalarına hem zam, hem de indirim yapılacak. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu trafik sigortasında uygulanacak yeni dönemin detaylarını paylaştı. Peki Zorunlu trafik sigortasına zam mı geldi? Zorunlu Trafik sigortası ne kadar oldu? Kazasız sürücülere indirim yapılacak mı? İşte Trafik sigortası zam ve indirim konusunda yaşanan gelişmeler...

Zorunlu trafik sigortasına zam mı geldi?

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu toplantısında konuşan Mehmet Akif Eroğlu, trafik sigortası poliçelerinde sistemin değişeceğini açıkladı. Buna göre riskli grupta olan sürücüler için Trafik sigortası artacak. En düşük basamakta "çok riskli sürücüler" için poliçelerine yüzde 200 zam yapılacak.

Zorunlu Trafik sigortası ne kadar oldu?

Şu an trafik sigortası indirim ve zam kategorisine 2 adet daha ekleniyor ve kategori 7'ye çıkıyor. Buna gre En düşük basamakta "çok riskli sürücüler" yer alacak ve poliçelerine yüzde 200 zam yapılacak. Hali hazırda indirim oranı 7. basamak için yüzde 42, 6. basamak için yüzde 22, 5. basamak için yüzde 10 olarak uygulanıyor. Hasar prim artırım oranları ise 3. basamak için yüzde 45, 2. basamak için yüzde yüzde 90, 1. basamak için de yüzde 135 olarak uygulanıyor.

Kazasız sürücülere indirim yapılacak mı?

Kaza yapmayan ve risksiz sürücüler için ise trafik sigortasında indirim uygulanacak. En üstte "çok iyi sürücüler" basamağında yer alanların poliçelerinde ise yüzde 50 indirime gidilecek.

İndirim ve zamlar ne zaman uygulanacak?

Düzenlemenin ocak ya da şubat ayında başlaması bekleniyor. Hasarsızlık prim oranları son olarak ağustos ayında güncellenmişti.