Zorlu Enerji'nin genç profesyonelleri, projelerini Young SDG Innovators'da paylaştı

Zorlu Enerji'de görev alan genç mühendis ve finansçılardan oluşan bir ekip, hazırladıkları sunumla katıldıkları Young SDG Innovators Summit'te beğeni topladı.

Zorlu Enerji'de görev alan genç mühendis ve finansçılardan oluşan bir ekip, hazırladıkları sunumla katıldıkları Young SDG Innovators Summit'te beğeni topladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Zorlu Enerji üyesi olduğu dünyanın en büyük sürdürülebilirlik inisiyatifi olan United Nations (BM) Global Compact'ın gerçekleştirdiği Young SDG Innovators Programına dahil oldu.

Liderlik potansiyeli taşıyan 35 yaş altı genç yetenekleri, sürdürülebilirlik sorunlarına çözüm üretmeleri için bir araya getiren programa, Zorlu Enerji'den Finansman Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Çetin, Ar-Ge Müdürü Ural Halaçoğlu, Risk Yönetimi Kıdemli Uzmanı Yansı Hilal Şener ve ZES Kıdemli Uzmanı Olcay Buğu Bekdikhan'dan oluşan ekip katıldı.

UN Global Compact'in tüm dünyada eş zamanlı olarak yürüttüğü ve 16 ülkeden Global Compact üyesi şirketlerde çalışan genç profesyonellerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını (SKA) kullanarak, kendi iş kollarında yeni ürün ve hizmet geliştirmelerini sağlayan 'Young SDG Innovators' programı çerçevesinde gerçekleştirilen özel oturumda, Zorlu Enerji ekibi hızla gelişmekte olan elektrikli araç ekosisteminin en önemli bileşenlerinden birisi olan bataryaların yeniden kullanımı ve geri dönüştürülmesine yönelik geliştirdiği projeyi sundu.

Ekibin Türkiye'de elektrikli araç devinimini hızlandırmaya öncülük etme vizyonu doğrultusunda geliştirdikleri proje kapsamında, elektrikli araçların yoğunlaştığı ve elektrikli araç şarj istasyonlarının yetersiz kaldığı durumlarda yeniden kullanıma kazandırılan bataryalar aracılığıyla elektrikli araç ekosistemine destek sağlanmasını hedefleniyor.

Bununla birlikte yeniden kullanıma uygun bataryaların güneş enerjisi santralleriyle (PV) entegre edilerek fazla üretilen elektriğin depolanması ve güneşten daha uzun süre faydalanılması da amaçlar arasında yer alıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.