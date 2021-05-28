Zorlu Enerji aboneleri faturalarını kendileri oluşturabilecek

Zorlu Enerji’nin başlattığı çağrı merkezleri üzerinden dijital endeks ve fatura oluşturma uygulamasıyla aboneler faturalarını kendileri oluşturabilecek.

Zorlu Enerji'nin başlattığı çağrı merkezleri üzerinden dijital endeks ve fatura oluşturma uygulamasıyla aboneler faturalarını kendileri oluşturabilecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, saha ekiplerinin ulaşamadığı durumdaki sayaçlar için çağrı merkezi üzerinden dijital endeks ve fatura oluşturma uygulaması başlatıldı.

Bu uygulamayla, sayacına ulaşılamayan abonelerin sayaç endeksleri çağrı merkezinden tam otomasyonla işlenebilecek ve otomatik olarak fatura çıkarılabilecek. Böylece, ekipler saate ulaşamasa da aboneler faturalarını oluşturarak takibini yapabilecek.

Zorlu Enerji, yıl sonuna kadar yaklaşık 100 bin faturanın çağrı merkezi kanalıyla oluşturulmasını öngörüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.