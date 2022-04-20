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TIMETURK / EKONOMİ / Ziraat Bankası'ndan ''kayyum'' iddialarına yanıt!

Ziraat Bankası'ndan ''kayyum'' iddialarına yanıt!

Ziraat Bankası, Almanya’daki iştiraki Ziraat Bank International AG hakkında basında yer alan haberlere ilişkin açıklamada bulundu.

1 Saat Önce
2022-04-20 12:10:33
Ziraat Bankası'ndan ''kayyum'' iddialarına yanıt!

Ziraat Bankası, Almanya'daki iştiraki Ziraat Bank International AG'ye Alman Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BaFin) bankanın yükümlülüklerini yerine getirmesi için temsilci atadığına dair haberler üzerine yaptığı açıklamada BaFin'in sistem altyapısı ve bankacılık süreçlerine ilişkin son denetimde eksiklikler bulduğu belirtilerek düzeltilmesi için BaFin ile mutabık kalınarak süreci gözlemek ve raporlamak için de bağımsız bir denetim firmasının görevlendirildiği kaydedildi.

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamada, Ziraat Bank International AG'de, Alman Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BaFin) tarafından 2021 yılında, 2018 yılında gerçekleştirilen denetim sonuçlarının gözden geçirilmesi maksadı ile yeni bir denetim gerçekleştirildiği belirtilerek şöyle denildi:

Haziran ayında tamamlanan denetimde; sistem altyapısı ve bankacılık iş süreçlerine ilişkin birtakım eksikliklerin devam ettiği, yazılım programında da geliştirme ihtiyacı bulunduğu, tespit edilmiştir. Denetim neticesinde tespit edilen bulguların, öngörülen bulgu düzeltme takvimi içerisinde giderilmesi konusunda BaFin ile mutabık kalınmıştır. Kurum, denetimlerde tespit edilen bulguların mutabık kalınan takvim içerisinde giderilmesi sürecini gözlemek ve raporlamakla görevli olarak bağımsız bir denetim firmasını görevlendirmiştir.”

KARAR ALMA SÜREÇLERİNE MÜDAHALE YETKİSİ YOK

Bağımsız denetim firmasının, Ziraat Bankası iştirakinin faaliyet ve karar alma süreçlerine müdahale görev ve yetkisi bulunmadığı kaydedilen açıklamada “İştirakimiz, faaliyetlerine ilişkin tüm kararlarını, Alman Bankacılık Kanunu ve ilgili tüm düzenlemelere uygun bir şekilde, kendi bünyesinde ve tam bağımsız şekilde almaktadır. Denetim bulgularının giderilmesi süreci de üzerinde mutabık kalınan takvime uygun şekilde yürütülmektedir. Dolayısı ile Bankaya kayyum ya da Alman Kara Para Aklamanın Önlenmesi Yasası'na uyum sağlamak için temsilci atandığına yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Öte yandan Ziraat Bank International AG, gerçekleştirilen rutin bağımsız denetimler sonucunda Alman Kara Para Aklamanın Önlenmesi Yasası kapsamında herhangi bir yaptırım ya da cezaya da maruz kalmamıştır” denildi.

Açıklamada, Ziraat Bank International AG'nin, faaliyetlerini büyük bir hassasiyet çerçevesinde, yasal mevzuata uygun olarak sürdürdüğü vurgulanarak “Konuya yönelik olarak bankacılık sektöründe artan denetim gerekliliklerinin eksiksiz olarak yerine getirilebilmesini teminen teknolojik alt yapı yatırım çalışmalarına aralıksız devam etmektedir” denildi. .

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