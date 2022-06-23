Ziraat Bankası'ndan ihracatçılara dijital kolaylık

İhracat Bedeli Kabul Belgesi (İBKB) düzenleme hizmeti artık Ziraat Bankası Kurumsal İnternet Şubesinde.

Dış ticaret işlemlerini Ziraat Bankası aracılığıyla yapan müşteriler dolar, euro ve sterlin döviz cinsinden gerçekleştirdikleri ihracatlara ilişkin İhracat Bedeli Kabul Belgelerini (İBKB) artık internet şubesi üzerinden düzenleyebiliyor ve geriye dönük izleyebiliyor. Bankanın ihracat yapan müşterileri, daha önceden İhracat Bedeli Kabul Belgesi (İBKB) ile ilişkilendirilmemiş ihracat bedellerini, sistemden takip edebilme ve gümrük beyannameleri ile kolaylıkla eşleştirme imkanına kavuşuyor. Ayrıca sistemden TCMB kurlarını anlık takip ederek, ihracat genelgesi gereği bedelin %40'ının TCMB'ye satışını şubeye uğramaksızın internet bankacılığı üzerinde gerçekleştirebiliyor.

Konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Ziraat Bankası Bankacılık Operasyonları ve Kurumsal İletişim Genel Müdür Yardımcısı Emrah Gündüz, Ziraat Bankası'nda verimli operasyonun eksenine dijitalleşmeyi yerleştirdiklerini vurgulayarak, İhracat Genelgesindeki değişikliklere kısa sürede adapte olabilecek esnek bir sistem kurduklarını, bu geliştirme sayesinde ihracatçılarımızın hız ve çeviklik kazanarak şubelere uğramaksızın çağın gereklerine uygun şekilde İhracat Bedeli Kabul Belgesi (İBKB) işlemlerini online gerçekleştirebildiklerini ifade etti.

İhracat işlemlerinde banka süreçlerini basit, sade ve hızlı bir hale getirmek için gerekli çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini belirten Gündüz, Ziraat Bankası'nın ihracatçılar için de bir bankadan daha fazlası olmaya devam edeceğini belirtti. .