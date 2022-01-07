Ziraat Bankası'dan ev alıp satacaklara kolaylık

Ziraat Bankası ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) iş birliğiyle

Ziraat Bankası, gayrimenkul mülkiyet hakkının devrini içeren kredili veya kredisiz tüm Tapu işlemlerinde; Satıcı ve Alıcı arasında gayrimenkul mülkiyeti ile transfer tutarının eş zamanlı olarak el değiştirmesini sağlayan “Tapu Güvenilir Hesap Uygulaması”nı hayata geçirdi. Ziraat Bankası, gayrimenkul mülkiyet hakkının devrini içeren kredili veya kredisiz tüm tapu işlemlerinde; Satıcı ve Alıcı arasında gayrimenkul mülkiyeti ile transfer tutarının eş zamanlı olarak el değiştirmesini sağlayan “Tapu Güvenilir Hesap Uygulaması”nı hayata geçirdi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ziraat Bankası Bankacılık Operasyonları ve Kurumsal İletişim Genel Müdür Yardımcısı Emrah Gündüz “Finansal dijital teknolojilerin kullanımının arttığı, fiziki para ile temasın da en aza indiği bu dönemde Tapu Güvenilir Hesap Uygulaması alıcı ve satıcılar için büyük ödeme kolaylığı sunuyor. Uygulama ile nakit taşıma riski ortadan kaldırılarak, hırsızlığa karşı koruma sağlanırken, sahte para kullanımına karşı da önlem alınmış oluyor. Ayrıca tarafların bu süreçte yaşayabileceği olası güven problemleri de ortadan kaldırılıyor” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.