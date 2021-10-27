Zincir marketlere soruşturma! Fiyatlar belirlenirken anlaşma yapılmış

Rekabet Kurulu'nun zincir market ve tedarikçi teşebbüslere yönelik soruşturmasında söz konusu firmaların fiyatlar belirlenirken anlaşma yapıldığı tespit edildi.

Rekabet Kurulu raportörleri tarafından yapılan değerlendirmede, satış fiyatlarının belirlenmesine ilişkin anlaşmaların bir kartel niteliği taşıdığı anlatıldı.

Değerlendirmede zincir marketlerin tedarikçiler aracılığıyla satış fiyatlarında koordinasyonu sağladığına dikkat çekildi.

Elde edilen belgelerde, piyasanın organize edildiği, artırılan fiyatların rakiplerle eş zamanlı raflara yansıtılacağı yönünde pek çok ifade bulunduğu açıklandı. Zincir marketlerin fiyat hareketlerinin de bu bulguları büyük ölçüde teyit ettiği vurgulandı.

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İDARİ PARA CEZASI TALEP EDİLDİ

Tedarikçiler aracılığıyla geleceğe dönük fiyatlar, fiyat artış tarihleri, dönemsel kampanyalar gibi rekabete hassas bilgilerin zincir marketlerle paylaşıldığı da soruşturma kapsamında tespit edildi.

Bu kuruluşlara idari para cezası verilmesi istendi. Söz konusu firmaların savunmalarında salgının yarattığı ekstra maliyetlere vurgu yapıldı.

Fiyat geçişlerinin piyasa gerçekleriyle uyumlu olduğu belirtildi. Kartel iddialarına yönelik ise delil olmadığı yönünde savunma yapıldı.

Saat 10.30'da başlayan toplantıda sözlü savunmalar alınmaya devam ediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.