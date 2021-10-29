5 zincir markete ilişkin başlatılan fahiş fiyat denetimleri sonuçlandı. Geçtiğimiz gün marketlerin savunması alınmıştı. Yapılan değerlendireme sonucu 5 zincir markete idari para cezası verilmesine karar verildi. Peki Zincir marketlere ne kadar ceza kesildi? Zincir marketlere kaç para ceza verildi? Fahiş fiyat denetiminde zincir marketler ne kadar ceza yedi?

5 zincir markete ilişkin başlatılan fahiş fiyat denetimleri sonuçlandı. Geçtiğimiz gün marketlerin savunması alınmıştı. Yapılan değerlendireme sonucu 5 zincir markete idari para cezası verilmesine karar verildi. Peki Zincir marketlere ne kadar ceza kesildi? Zincir marketlere kaç para ceza verildi? Fahiş fiyat denetiminde zincir marketler ne kadar ceza yedi?

Zincir marketlere ne kadar ceza kesildi?

5 büyük market 1 tedarikçi olmak üzere 6 firmaya toplam 2,7 milyar TL para cezası verilmesine karar verildi.

Ülkemizdeki zincir marketlerden bazıları şu şekilde:

- Migros

- CarrefourSA

- A101

- Şok

- BİM

- Hakmar

- Makro Market

- Ekomini

- UCZ

- Happy Center

- Kim

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