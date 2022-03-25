Zincir marketlere ikinci soruşturma

Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle, 5 zincir market ve 17 tedarikçinin rekabeti ihlal edip etmediklerine ilişkin ikinci soruşturmanın raporunun 26 Nisan’da çıkacağını söyledi. 5 zincir markete geçen yıl kartelleşme suçlamasıyla 2,7 milyar liralık rekor ceza kesen Rekabet Kurumu, ikinci soruşturmayı yürütüyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, “Soruşturmanın sonlarına doğru başka veriler elde etmeye başlayınca ikinci soruşturmayı açtık. 26 Nisan'da raporu bitecek. Hacim olarak birinci soruşturmadan daha küçük çaplı değil” dedi.

Küle, kurumda devam eden 24 soruşturma olduğunu belirterek, tüm kararlarının yargı denetimine açık olduğunu belirtti.

CEZALAR ÖDENDİ

Küle, zincir marketlerle ilgili birinci soruşturmanın ardından verilen 2.7 milyar liralık cezanın tamamının ödendiğini söyleyerek, “Kestiğimiz para cezaları yüzde 100 ödeniyor. Ceza ödemeden teşebbüs yargı yoluna gidemiyor. İki teşebbüs yargıya başvurdu. Diğerleri de gidecektir. Yargı bizden savunma istiyor. Biz de aldığımız kararı savunuyoruz. Yargı en doğru kararı verecektir” dedi.

SON KARAR YARGIDA

İkinci soruşturmada nihai kararın eylül ya da ekim ayında çıkacağının altını çizen Küle, üç büyük tedarikçinin uzlaşma başvurusu yaptığını ve amacına uymadıkları için reddettiklerini ifade etti. 200 kişilik ekiple iki yıldır çalışma içerisinde olduklarını, yılda 350 civarında soruşturma yürüttüklerini belirterek, “Çeşitli sektörlerde devam eden soruşturmalarımız var. Gübrede son aşamaya geldik. Temmuz ayında nihai karar çıkacak. Bebek maması, beyaz eşya gibi sektörlerde soruşturmalar sürüyor” dedi. .