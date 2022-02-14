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TIMETURK / EKONOMİ / Zincir marketlerden ''KDV'' açıklaması

Zincir marketlerden ''KDV'' açıklaması

Temel gıda ürünlerindeki KDV indirimi etiketlere yansımaya başladı. Dev market zincirleri arka arkaya yaptıkları açıklamalarla binlerce üründe fiyatların düştüğünü duyurdu.

2 Saat Önce
2022-02-14 14:31:27
Zincir marketlerden ''KDV'' açıklaması

Zincir marketler, arka arkaya yaptıkları açıklamalarla, gıda maddelerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesinin fiyatlara yansıttıklarını duyurdu.

CarrefourSa tarafından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesi açıklamasının ardından 42 bin ürünümüzün fiyatını bu karar doğrultusunda düzenledik" ifadelerine yer verdi.

'20 BİNİN ÜZERİNDE ÜRÜN FİYATI DÜŞTÜ'

Bir diğer önemli zincir marketlerden Migros'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesi açıklamasının ardından 20 binin üzerinde ürünümüzün fiyatı bu karar doğrultuda indirilmiştir."

'14 ŞUBAT 2022 TARİHİ İTİBARIYLA RAFLARIMIZA YANSIDI'

İndirim uygulayan bir diğer önemli zincir market ise BİM'den yapılan açıklamada, "13 Şubat 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararda belirtilen ürünlerde yüzde 8'den yüzde 1'e indirilen KDV oranlarını 14 Şubat 2022 tarihi itibarıyla raflarımıza yansıtmış bulunmaktayız" ifadelerine yer verildi. .

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