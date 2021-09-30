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TIMETURK / EKONOMİ / Zincir marketlerde fiyat ve etiket denetimi

Zincir marketlerde fiyat ve etiket denetimi

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlüğü, zincir marketlerde fahiş fiyatların önüne geçilmesi amacıyla denetimlerini sıklaştırdı.

14 Dakika Önce
2021-09-30 11:59:00
Zincir marketlerde fiyat ve etiket denetimi

Kent genelindeki marketlerde denetim gerçekleştiren ekipler, market raflarındaki fiyatları inceledi, gramaj eksikliği ve etiket kontrolü yaptı.

Ekipler, reyon ve kasa fiyatlarını da kontrol ederek güncel fiyatları kayıt altına aldı.

Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, fiyat artışı şikayetleri üzerine denetimlerin artırıldığı, etiket ve kasa fiyatı arasında fark olması halinde ALO 175 Tüketici Danışma Hattı'na müracaat edilebileceği belirtildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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