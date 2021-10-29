“Zincir marketler halkı aç bırakmadı”

İnci sözlük kurucusu Serkan İnci, sosyal medya üzerinden zincir marketlere uygulanan “fahiş fiyat” cezalarına tepki gösterdi.

Rekabet Kurumu, fahiş fiyat soruşturmasında 5 zincir market ve bir tedarikçiye toplamda yaklaşık 2.7 milyar TL para cezası verdi.

Bu cezaya tepki gösteren İnci Twitter'dan şu ifadeleri kullandı:

“Aman Allah'ım, Hükümet zincir marketlere toplam 2 milyar TL'den fazla ceza kesmiş. Yabancı yatırımcı artık hiç gelmez.

Adamlar pandemi döneminde tıkır tıkır, kesintisiz hizmet verdiler. Halkı aç bırakmadılar. Memurlar gibi evde yatmadılar, çalıştılar. Aldıkları ödüle bakın. 2 milyar lira ceza. Ve en kötüsü ise, halkın çoğu bu durumu oh çekecek.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.