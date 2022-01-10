DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Zincir marketler ekmek/sigara satamayacak
ABD askerlerine verilmişti; Taliban buldu
İngiltere’de aşı tartışması: ‘Toplu aşılamayı durdurun’
New York'ta yangın faciası; 9'u çocuk 19 kişi öldü
Yunan medyası: ‘ABD Yunanistan’ı sırttan vurdu’
Varank'tan Babacan'a TOGG paylaşımı: 'Hızlı dönüşümün de cahili, ah Fren Ali ah'
Macron ‘can sıktı’; hakkında suç duyurusunda bulunuldu
Sağlık turizminde 15 bin elemana ihtiyaç var I Sağlık turizmine eleman aranıyor
Çaykur Rizespor-Beşiktaş maç sonucu I Beşiktaş'ın kaç puanı var?
Kazakistan'ı karıştıran eski bakan ve işadamı!
İsviçreli gazeteci Pelda, ‘işkenceci PKK’lılar’ı yazdı
Metaverse’ten arsa alınır mı?
Türk hayranı Fransız piyanist Stephane Blet hayatını kaybetti
‘Baba’ filminin 50 yıllık sırları!
Otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 5 yaralı

TIMETURK / EKONOMİ / Zincir marketler ekmek/sigara satamayacak

Zincir marketler ekmek/sigara satamayacak

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, getirilecek yasal düzenlemeyle zincir marketlerin ekmek ve sigara satabilmesinin önüne geçileceğini söyledi.

39 Dakika Önce
2022-01-10 00:59:44
Zincir marketler ekmek/sigara satamayacak

Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası'nın 27'inci olağan kongresi Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da gerçekleştirildi.

"Artık sigara ve ekmeği bakkallar satacak"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni perakende yasasına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

"Getirilecek yasal düzenleme ile zincir marketlerin ekmek ve sigara satabilmesinin önüne geçilecek. Artık sigara ve ekmeği bakkallar satacak. Devletin en üst kademesiyle konuşup, bu meselelerin halliyle ilgili de önemli çalışma yaptık. Biliyorsunuz, Meclis'te yasa. Zincir marketler ekmek ve sigara satamayacak. Bu ürünleri sadece bakkallar satacak."

Ayrıca, kongrede yapılan başkanlık seçimlerinde 681 delegenin oyunu alan Palandöken, yeniden Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odasının başkanlığına seçildi. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş