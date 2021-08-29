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Zigana Tüneli'nde sona yaklaşıldı
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Zigana Tüneli'nde sona yaklaşıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, tamamlandığında dünyanın üçüncü Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olacak Zigana Tüneli'nde sona yaklaşıldığını duyurdu.

14 Dakika Önce
2021-08-29 13:29:00
Zigana Tüneli'nde sona yaklaşıldı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, tamamlandığında dünyanın üçüncü Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olacak Zigana Tüneli'nde sona yaklaşıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Trabzon-Gümüşhane kara yolu üzerinde yapımı devam eden, her biri 14,5 kilometre ve toplam 29 kilometre uzunluğundaki Yeni Zigana Tüneli Projesi'nde yüzde 91 oranında kazı destekleme seviyesine gelindiği bildirildi. Tünel tamamlandığında Trabzon ile Gümüşhane arasında araçla 1,5 saat olan ulaşımın 40 dakikaya düşeceği ifade edildi. Tünel çalışmalarında 24 saat vardiyalı çalışmaların sürdürüldüğü, ışığın görünmesine ise çift yönlü olarak 1,2 kilometre kaldığını belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Zigana Tüneli bittiğinde Erzurum ile Trabzon arasında hem lojistik koridor olarak hem de ulaşım açısından büyük önem ihtiva eden bir tünel olacak. Dünyanın en önemli, en büyük tünellerinden bir tanesi olarak bölgeye büyük hizmetler yapacak. Hem lojistik olarak Trabzon Limanı'nı Orta Anadolu'ya bağlayacak, Türkiye'nin güneyine, doğusuna bağlayacak önemli bir aks üzerinde olacak" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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