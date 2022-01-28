Zeray Esil Kartepe Projesiyle Doğaya Dönüş

İstanbul’dan cemiyet ve iş dünyası ünlü isimleri Zeray Esil Kartepe projesi Lansmanına katıldı.

Prof Emre Alkin ile ekonomi sohbeti ve wellbeing yaşam uzmanı Merva Onur ile nefes çalışmaları gerçekleşti.

Proje hakkında : özel bloklar bahce teraslı özel havuzlu daireler

İstanbula 45 dakika

Yaşama değer katan nitelikle projeler geliştiren Zeray İnşaat, yeni projesini kartepe de düzenlediği basınlansmanı ile Cemiyet hayatının seçkin simalarına Zeray inşaat kartepe ofisinde tanıtı.

Prof. Emre Alkin ‘in sunuculuğunda gerçekleşen lansmanda, konuklar projeler hakkında bilgi aldılar.

İzmit Körfezi ile Sapanca Gölü arasında konumlanan Zeray Esil Kartepe, şehir hayatının karmaşası ve gürültüsünden uzak, ayrıcalıklı ve lüks bir yaşamın kapısını açıyor. İstanbul'a 45 dakika mesafede yer alan proje, 16 blokta 501 daireden oluşuyor. Az katlı, yatay mimari özelliğiyle tasarlanan ve 1+1'den 4+1'e kadar olan farklı tipteki daire büyüklükleri 75 metrekare ile 464 metrekare arasında değişiyor. Fiyatlar 624 bin 450 TL ile 4 milyon 887 bin 500 TL aralığında.

Türkiye'nin geleceğine yatırım yapan ve yaşama değer katan nitelikli projeler geliştiren Zeray İnşaat, Marmara Denizi'nin kıyısında bulunan ve İstanbul'a 45 dakika mesafede yer alan Kocaeli'de, doğanın merkezinde, ayrıcalıklı ve lüks bir yaşam sunan yeni projesini hayata geçiriyor. İzmit Körfezi ile Sapanca Gölü'nün arasında konumlanan, tarihin cezbedici dokusunu doğanın eşsiz renkleriyle bütünleyen Kartepe'de yükselen Zeray Esil Kartepe, şehir hayatının karmaşası ve gürültüsünden uzak, stressiz bir yaşam için her türlü ayrıntının düşünüldüğü, gökyüzüyle dost, az katlı, yatay mimari özellikleriyle tasarlandı.

TESLİMLER TEMMUZ 2023'TE BAŞLIYOR

Zeray İnşaat tarafından inşa edilen ve mimari tasarımını FE Mimarlık' ın üstlendiği, doğayla iç içe Zeray Esil Kartepe, toplam 37 bin metrekare arsa alanı üzerinde kuruluyor. Toplam 16 bloktaki proje, bahçe dubleks, ara kat, teras dubleks şeklinde 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere 501 daireden oluşuyor. Zeray Esil Kartepe'de 1+1 daireler 75,50 ile 118,90 metrekare, 2+1'ler 113,14 ila 161,08 metrekare, 3+1ler 142,6 ila 222,50 metrekare, 4+1 daireler ise 230,08 ila 464,15 metrekare büyüklüğe sahip. Daire fiyatlarının 624 bin 450 liradan başlayıp, 4 milyon 887 bin 500 TL'ye yükseldiği Zeray Esil Kartepe'de, daireler Temmuz 2023'te teslim edilmeye başlanması planlanıyor.

DAİRELERE ÖZEL YÜZME HAVUZU

Geniş ve çeşitli sosyal alanlarıyla ayrıcalıklı ve lüks bir yaşamın kapısını açan projede, dairelere özel yüzme havuzları yer alıyor. Mükemmel ayrıntılarla düşünülmüş özel eğlence ve oyun alanı, sinema-TV odası, tenis ve basketbol sahaları, fitness salonu, pilates odası, yoga alanı, squash, kickboks, bilardo, tavla, langırt oyun konsolları, yürüyüş ve hobi alanları gibi çeşitli donatılara sahip.

KAYAK MERKEZİNE 15 DAKİKA UZAKLIKTA

Kış tatili denilince akla gelen yerlerden biri olan Kartepe Kayak Merkezi'ne 15 dakika uzaklıkta bulunan Zeray Esil Kartepe, zorluk derecelerine göre farklı pistlerle kayak ve snowboard severleri beklerken, yeşili ve maviyi buluşturan sahillerde de yürüyüş imkanı tanıyor. Projeye, İzmit Körfezi, İzmit Marina, Seka Park, Kocaeli Fuarı Sahili, Harikalar Sahili, Başiskele, Değirmendere, Karamürsel ve Eskihisar komşu konumda yer alıyor.

45 DAKİKADA İSTANBUL

Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya'ya 15 dakika mesafede bulunan proje, yürüyüş ve bisikletler için özel doğa parkurları, kuş gözlem alanı, atlı binicilik, sportif olta balıkçılığı, kamping gibi birçok aktivite yapılabilirken, ziyaret edenleri büyüleyen Hobbit evlerinde konaklama imkanı da sunuluyor. Adapazarı-İzmit-İstanbul otoyoluna yakınlığıyla dikkat çeken proje, sadece 45 dakika mesafede yer alan İstanbul'a da kısa sürede ulaşım kolaylığı sunuyor. Proje, E-5 Karayoluna 1 km, TEM Karayoluna 2 km, Sapanca Gölü'ne 2,6 km, Sakarya Merkez'e 18 km uzaklıkta bulunuyor. .