Zengin tüccarların borsa endişesi

1925 yılında üye sayısı 150 olan İstanbul Ticaret Borsası, bugün 10 bini aşkın üyeye hizmet veriyor.Borsanın kurulmasının gecikmesi, çoğunlukla o dönem İstanbul’un iaşesini sağlayan zengin tüccarların kendi işlerine engel olacak bir kurum istememesine bağlanır

İstanbul Ticaret Borsasının kuruluşu, ilk olarak 1880 yılında gündeme geldi. Ne var ki çeşitli nedenlerle bu kuruluş uzun süre gerçekleşmedi. O tarihte İstanbul'da ticaret borsası kurma görevi Dersaadet Ticaret ve Sanayi Odasına verilmişti, bunun için gerekli yasal dayanak da 1886 tarihli Umum Borsalar Nizamnamesi'yle sağlanmıştı.

Zengin tüccarların endişesi

Borsanın kurulmasının gecikmesi, çoğunlukla o dönem İstanbul'un iaşesini sağlayan zengin tüccarların kendi işlerine engel olacak bir kurum istememesine bağlanır. İstanbul Ticaret Borsası, bu gelişmeler ve daha sonra araya giren savaşlar sebebiyle Osmanlı döneminde açılamadı. Cumhuriyet devrinde ise Denizli Mebuslarının önerisi üzerine konu tekrar gündeme geldi ve 19 Ekim 1924 tarihinde İstanbul Ticaret ve Zahire Borsası adıyla resmen kuruldu.

Mekan edinme gayretleri

İstanbul Ticaret Borsası'nın (İSTİB) kurumsal sitesindeki bilgilere göre; Borsa, 6 Aralık 1924 - 25 Ocak 1925 tarihleri arasında çalışmalarını Dersaadet Ticaret ve Sanayi Odası binasında sürdürdü. Daha sonra Karaköy semtinde bulunan Mahmudiye Han'a taşındı. Resmi açılışını da bu binada, 21 Şubat 1925 tarihinde yaptı. Açılış sonrası Borsa, kalıcı mekân arayışına girdi ve 24 Mayıs 1925 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla Eminönü'ndeki Hamidiye Medresesini kiraladı. 1950 yılında borsalara gayrimenkul edinme yetkisinin verilmesiyle bu bina 11 Ağustos 1950 tarihinde İstanbul Ticaret Borsasının mülkiyetine geçti.

Narh tespiti ve spekülasyonlar

İstanbul'da gıda ve tekstil ham maddelerini tahlil edebilecek modern bir laboratuvar bulunmaması nedeniyle bu ihtiyacı karşılamak üzere 1925 yılında Borsa bünyesinde bir laboratuvar kuruldu. Borsa laboratuvarında kimyevi tahliller, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, un, yapağı, pamuk ve yabancı madde analizleri yapılıyordu.İstanbul Ticaret ve Zahire Borsasının faaliyete geçmesiyle birlikte piyasadaki zahire ve hububat fiyatları sağlıklı bir şekilde belirlenmeye başlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin geçmişte ticaret ve sanayi odası kanalıyla piyasa tüccarlarından aldığı bilgilerle narh tespiti yapması piyasada çeşitli spekülasyonlara yol açıyor ve güvenilir bulunmuyordu. Borsa kurulduktan sonra narh tespitinin borsadan alınan güvenilir ve gerçek verilerle yapılmasıyla esnaf ve tüketicilerin mağduriyeti giderilmiş oldu.

Zahire fiyatları ve takibi

Ticaret Borsasının laboratuvarı ile birlikte faaliyete geçmesinden sonra zahire ve un fiyatları günlük olarak borsada ilan edilmeye başlandı. Ayrıca yayımlanan fiyat bültenleri tüm Türkiye ve yurt dışına gönderiliyor, bültenlerde bulunan istihbarat raporları ile üreticiler ve ticaret erbabı Türkiye ve dünya piyasasındaki değişikliklerden haberdar ediliyordu. Bu bilgiler günlük olarak radyolardan da duyuruluyordu.

İstanbul Ticaret Borsası haricinde İstanbul'da yine Borsanın gayretleriyle kurulmuş olan İstanbul Hayvan Borsası da hizmet vermekteydi. Kasaplık hayvan alışverişini tanzim etmek üzere Karaağaç'ta 1929'da kurulmuş olan İstanbul Hayvan Borsası,1943'tenitibaren İstanbul Ticaret Borsasına devredildi.

1954 yılına kadar çalışmalarını Karaağaç'ta sürdüren Canlı Hayvan Borsası, bu tarihten sonra Sütlüce'de inşa edilen tesislerinde hizmet vermeye başladı.İstanbul Ticaret Borsası 1926 yılından bu yana Eminönü'nde bulunan Hamidiye Medresesi'nde hizmet veriyor.

148 ürünün tescili yapılıyor

1925 yılında üye sayısı 150 olan İstanbul Ticaret Borsası, bugün 10 bini aşkın üyeye hizmet veriyor. İstanbul Ticaret Borsasında hububat ve mamulleri, yağlı tohumlar, zeytin, zeytinyağı ve prina yağı, margarin ve sabun, peynir, patates ve kuru soğan, yumurta, kuru yemiş ve kuru meyve, orman mahsulleri, canlı hayvan, deri, et ve et mamulleri başta olmak üzere toplam 148 ürünün tescil işlemleri yapılıyor. Canlı Hayvan Satış Salonunda ise haftanın üç günü salon satışı gerçekleşiyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.